Как правильно пользоваться ледовыми переправами

Ледовая переправа – это не асфальтовая или грунтовая дорога, она проложена по ледяному покрову рек или озер. И какой бы толщины не был лед, несоблюдение правил движения по нему приводит к разрушению ледового покрытия, что может привести к трагедии.

Подъезжая к ледовой переправе, обращайте внимание на дорожные знаки – они устанавливаются не для красоты, а для вашей безопасности. Необходимо соблюдать скоростной режим и интервал движения. Дверцы транспортных средств должны быть открыты (не заблокированы), ремни безопасности водителя и пассажиров – отстегнуты. Въезжать на переправу нужно со скоростью, указанной на знаках, без резких толчков и торможений. Обязательно соблюдайте грузоподъемность и порядок движения, особенно это касается грузовых автомобилей. На ледовых переправах запрещается перемещение транспортных средств в туман или пургу. Нельзя осуществлять остановку, стоянку, развороты и обгон, а также пробивать лунки для рыбной ловли и других целей.

Правильно организованная ледовая переправа оборудована знаками, спасательными средствами. Границы трассы должны быть обозначены. Регулярно проводятся замеры толщины льда и температуры воздуха.

Помните! Необходимо беречь переправы – для отдаленных населенных пунктов это настоящие «дороги жизни» — по ним везут продукты, едут автомобили пожарной, скорой помощи, полиции.