Будьте осторожны при использовании газового оборудования!

Неисправность газового оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов — одна из причин пожаров в жилом фонде. Для того, чтобы предупредить возникновение возгораний в домах сотрудники МЧС России напоминают жителям Республики Коми правила пожарной безопасности.

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц.

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.

Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке.

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!

Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно перед сном.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно располагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки должны быть выполнены из негорючих материалов.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание, доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания.

При пользовании газом в быту запрещается:

Привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв); сушить белье и волосы над зажженной плитой;

самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия);

устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа; располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха; использовать газ и газовые плиты для отопления помещения;

присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; хранить запасные баллоны.

При утечке из подземного газопровода газ через неплотный грунт или щели в фундаменте может проникнуть в подвал жилого дома. Обнаружив запах газа, необходимо оградить вход в подвал, проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, обеспечить вентиляцию подвала, подъезда и вызвать аварийную службу.

При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону «04» и тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.

В случае необходимости звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101, 112).