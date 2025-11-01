В Республике Коми началась неделя профилактики заболеваний ЖКТ

Здоровье желудочно-кишечного тракта влияет на самочувствие, энергию и работу всего организма — но именно о нём многие вспоминают только тогда, когда появляются дискомфорт и боли. Между тем, большинство проблем ЖКТ можно предотвратить, если понимать, что их вызывает и как заботиться о себе ежедневно.

Мы подготовили серию карточек, которые помогут разобраться в ключевых рисках, подскажут простые профилактические шаги и напомнят о важности регулярных обследований.

Посмотрите материалы — полезная информация занимает всего пару минут, а пользу принесёт куда большую. Берегите своё здоровье!