Улыс Вочысь томуловлӧн чӧскыд коми пӧжас

Кулӧмдін районысь Улыс Воч сиктса школаысь «Том пӧжасьысьяс» агроклассын велӧдчысьяслӧн команда лоис «Школаса агростартап» ставроссияса конкурсын вермысьӧн.

Сӧмын мӧвпыштӧй: Россияса квайтымын нёль регионысь куимсё кызьысь унджык проект, а медбурӧн шуӧма миян томуловлысь уджтассӧ!

Нянь пӧжалан ремеслӧ сӧвмӧдӧм да коми пӧжас кузя мастер-классъяс нуӧдӧм могысь налӧн «Семейная пекарня – традиции и вкус родного края» проектыс жюрилы медъёна воӧма сьӧлӧм вылас.

Енбиа томуловӧс – София Лютоеваӧс, Алеся Морохинаӧс, Вероника Чувьюроваӧс да налысь велӧдысь-наставниксӧ, Улыс Вочса школаын челядьлы химияысь, биологияысь да географияысь тӧдӧмлун сетысь Ольга Лютоеваӧс тайӧ ыджыдысь-ыджыд вермӧмнас чолӧмаліс, уджачлунысь да чужан му дорӧ муслунысь аттьӧаліс регионса юралысь Ростислав Гольдштейн.

Сиктса школаысь челядьлӧн федеральнӧй тшупӧдын вермӧмыс, тӧдчӧдіс сійӧ, ясыда петкӧдлӧ, мый Россияса президент Владимир Путинлӧн водзмӧстчӧмӧн вынсьӧдӧм «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» нацпроект весьтӧ ми быдтам-велӧдам ӧнія кадся выль том аграрийясӧс. И мед тайӧ ышӧдас томуловӧс водзӧ зільны-водзмӧстчыны да збыльмӧдны выль дум-кӧсйӧмнысӧ!

<> Елена Осипова. Снимокыс ӧтуввезйысь.