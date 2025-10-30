Помӧсдінса Кулибин

Миян котырлӧн герой – Егор Васильевич Шомысов, менам ыджыд ыджыд бать. Комиӧн кӧ, Ӧлек Вась Ёгор. Овліс Помӧсдін сиктын.
Уджавліс Помӧсдінса МТС-ын токарӧн. Сылӧн енбиалуныс – кӧрта кӧлуйӧн вӧдитчӧмын. Лунтыр государство вылӧ уджалӧм бӧрын рытъяснас уджавліс ас вылас гортсяньыс – дзоньтавліс машина детальяс, тӧчитлывліс косаяс да мукӧдтор.
Унаысь Вась Ёгор йылысь гижлісны газетъясын да вӧчлісны телевиденньӧын репортажъяс.
Нимтывлісны «Помӧсдінса Кулибинӧн». Оз кӧ вӧлі артмы техника дзоньтавны электроника отсӧгӧн, вайӧны вӧлі сійӧс ыджыд ыджыд бать дорӧ. Вась Ёгор кӧ пӧ оз вермы вӧчны, сэсся пӧ некод оз вермы!
Гортас сылӧн вӧлі сулалӧ оз сӧмын токарнӧй станок, но и дзонь кузнеча.
82 арӧсӧдз быд лун, кыкысь-куимысь луннас, сійӧ лэччывліс кузнечаӧ легӧдыштны киас мӧлӧт да пестывлыны ичӧтик домна пачын жар би. Вась Ёгорлӧн ыджыд котырыс зэв ёна сійӧс пыдди пуктіс да радейтліс.
Амалия Пашнина.