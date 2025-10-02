Тадз жӧ ӧтсӧгласӧн и миянлы колӧ овны

Кор тай сӧмын на заводитчис «Бессмертный полкыд», Пӧддельнӧйын менам киысь дедлысь, Андрей Семенович Королёвлысь, портретсӧ аддзӧм бӧрын воча паныдасьысь Владимир Николаевич Королёв пырысь-пыр шуис: «Менам мам вӧлі пыр казьтывлӧ, Семӧ Ӧньӧ пӧ воис война вывсьыс бравӧй салдатӧн, паракод вылысь чеччис, а морӧсас медальяс югъялӧны шонді улас… Ок, и радӧсь жӧ пӧ ми, ныв да баба чукӧр да ӧткымын пӧрысь йӧз, сылы, кутлім да кутлім сійӧс, а сэсся ставӧн сыкӧд и мунім Ягсайӧдз. Сэтшӧма радлім, Победа ӧд, Нӧвикысь война вылӧ ветлӧм салдатъяс бӧр гортаныс локталӧны!».

Синва менам пыр и ылькнитіс-петіс… А Владимир Николаевич водзӧ на висьталӧ мамыслысь, Александра Фёдоровна Королёвалысь, казьтылӧмсӧ: «Воим пӧ Ягсаяд, а сэні Семӧ Ӧньӧлӧн гӧтырыс квайтнан челядьыскӧд радысла бӧрдӧны. Рытгорув бара на Ягсайӧ мунім, радлунла ӧд потӧ вӧлі сьӧлӧмъясным! Тит Васса лӧсьӧдӧма вӧлі пызан тыр сёян-юансӧ: йӧла чери, кос яй, льӧмъя ляз (тайӧ сёянтӧ кыдзи вӧлі бабӧй вӧчӧ, менам ӧнӧдз син водзын на. – Авт.), сола да пуӧм капуста, пражитӧм картупель, ырӧш да сур… Весиг пӧжасьны нин удитӧма! Ок, и ёна жӧ ми радлім сэки!».

А мыйта менам радлунӧй вӧлі ставсӧ тайӧс кылӧмысь! Нимкодь сыысь, мый дедӧс менсьым йӧзыс бурӧн казьтылӧны. Сергей Илларионович Королёвлӧн, кодлы ӧні 86 арӧс тырис, паметяс кольӧма, кыдзи дедӧй менам война бӧрас страдна кадӧ ытшкысьяслы косаяс тӧчитӧ вӧлӧм, а ме пӧ босьтлі косасӧ да жугӧді, а дедыд по тэнад эз жӧ бара горӧд ни эз вид менӧ, но нинӧм пӧ, час вӧчам, да выльсьыс на бурджык лоас. Зэв шань пӧ вӧлі тэнад дедыд.

Римма Филиппьевна Ветошкина, 86 арӧса жӧ, казьтылӧ, ёна сӧгласӧн пӧ олісны Семӧ Ӧньӧ да Тит Васса, пыр тай пӧ, кор он вӧлі пырав на дорӧ, ӧтлаын пусьӧны-пӧжасьӧны.

Радла ме сыысь, мый дед менам оліс дыр, уна бурсӧ вӧчис, чужан мусӧ вӧрӧгысь дорйис, уна челядь бабуккӧд чужтісны-быдтісны, вӧраліс, гындысис, тыш-кось вылӧ ылі муясӧ ветліс, кывкутысь да шань вӧлі.

Чужлӧма Андрей Семенович Королёв, дедӧй менам, 1893 воын Пӧддельнӧй сиктсӧветувса Нӧвик грездын. Бать-мамыс сылӧн – Вера да Симеон Королёвъяс. 1880 воын венчайтчӧм бӧрын керкасӧ сувтӧдлӧмаӧсь яг вылас, а кор Ӧньӧ пиыс 1912 воӧ гӧтрасяс, ваяс Навӧлӧк грездысь Васса Алексеевна Лобановаӧс (Тит Ӧльӧш Вассаӧс, сылы сэк вӧлӧма 16 арӧс на сӧмын, а кужӧма нин унатор вӧчны), вуджӧдасны керкасӧ ягсьыс мӧдлаӧ, а сійӧ местасӧ сэсся шуасны Ягсайӧн. Ӧнӧдз сулалӧ тайӧ керкаыс Нӧвик грездса Ягсайын, кӧні ӧти морт нин и олӧ во гӧгӧрсӧ, а керкаыс эм на нёль-ӧ-вит.

Симеон тӧвъяснас ветлӧдлӧма Нӧвикса мукӧд мужичӧйкӧд Уралса пес пилитан заводъясӧ. Сэтысь жӧ, тыдалӧ, и вайлӧма ичӧтик ӧбраз, кӧні тыдовтчӧ вежа праведнӧй Симеон Верхотурскӧй Чудотвореч, коді XVII нэмын Уралын и оліс.

Тайӧ ӧбразыс ӧнӧдз эм миян, кыдзи и Нӧвикса ӧткымын керкаын, кӧні вӧліны Симеон нима жӧ мужичӧйяс. Дед менам, Андрей Семенович Королёв, висьтавліс, кыдзи сійӧ тайӧ ӧбразнас, кодӧс сетлӧма батьыс, ветлӧма нёль война вылӧ: Первӧй империалистическӧй, Гражданскӧй, Финскӧй да Великӧй Отечественнӧй. Пыр пӧ видзис менӧ тайӧ ӧбразокыс! Ёна вӧлі аттьӧалӧ Енсӧ и батьсӧ дедукӧй, мый колис ловйӧн.

1914 воӧ, кор заводитчис Первӧй мирӧвӧй война, веськаліс сэтчӧ и менам дед Андрей Семенович Королёв. Кавказскӧй фронтын вӧлӧма, Турцияын, Эрзурум карын. Зэв ёна тшыгъявлӧмаӧсь сэні.

Тайӧ жӧ воӧ чужӧ том семьяын медводдза кага – Евдокия нима нылук. Быдтысьны ковмис баблы ӧтнаслы: дед волас гортас сӧмын вит во мысти. 1919 во помын, ранаясысь Костромаса госпитальын бурдӧдчӧм бӧрас, ӧти тӧлысь кежлӧ и лэдзлӧмаӧсь гортас. Ӧти война вывсянь мӧд – Гражданскӧй вылӧ ковмӧма мунны.

Кай-Чердінса полкын вӧлӧма. Белӧйяслы паныд Архангельскса фронтын тышкасьӧма. Плесецкая станция дорын ранитчӧма сэсся да, мӧдӧдлӧмаӧсь гортас. Локтігас уна жӧ и подӧн восьлалӧма: Мурашисянь Сыктывкарӧдз, Сыктывкарсянь – Нӧвикӧдз, нӧшта на и ковмӧма ыджыд кытшолӧн мунны Лаборӧм сикт пыр, Вомынын пӧ белӧйяс вӧлӧмаӧсь да.

Тӧлысь мысти корӧмаӧсь бӧр воӧдчыны Сыктывкарӧ, военкоматӧ, кысянь мӧдӧдӧмаӧсь сэсся ротаӧн Вомынӧ, но белӧйяс мунӧмаӧсь Аныбӧ. Да сэтчӧ жӧ пӧ и ковмис миянлы на бӧрся мунны.

Дедлысь казьтылӧмъяссӧ гижлӧма 1967 воын Александр Матвеевич Трубачёв: «Мунім войнас, вуджим йи кузя видзьяс вылӧ. Вуджӧдім кык пушка. Пушкаяссӧ нуисны пӧддельнӧйсаяс асланыс вӧвъясӧн. Вӧлі тыш, но винтовкаясысь лыйлім этша. Рытланьыс еджыдъяс сдайтчисны. Волісны парламентёръяс, синсӧ кӧрталӧмӧн. Еджыдъясӧс венӧмӧн командуйтіс А.А.Маегов».

Со татшӧм казьтылӧм кольлӧма дедӧй йӧзлы лыддьӧм вылӧ. Гортын жӧ дедӧй вӧлі висьтавлӧ, бабныд пӧ ёна и смел вӧлі, ме пӧ пушкаысь лыйла, а сійӧ пӧ мекӧд орччӧн, снарядъяссӧ зэв тэрыба котрӧдлӧ-ваялӧ. Кыдзкӧ тай и Гражданскӧй война кадӧ Енмыс отсалӧма кольны ловйӧн абу сӧмын пӧльлы, но и пӧчлы.

А вот дедлӧн Ӧльӧксан вокыс пӧгибнитӧма 1919 воын. 18 арӧсӧн сійӧ мунӧма война вылӧ доброволечӧн. Мӧдӧдӧмаӧсь Печора вылӧ. Аранеч да Берёзовка дорын тыш-кось бӧрын веськалӧма пленӧ, кӧні сійӧс чорыда мучитӧмаӧсь да лыйлӧмаӧсь.

Дерт жӧ, татшӧм тышъяс дырйиыд том гозъялӧн (дедлӧн да баблӧн) пузчужӧм кагаясыд пыр и кувлӧмаӧсь: 1920 воын чужлӧма Соломония ныв, кык во мысти – Мария. 1922 вося Актӧвӧй книгаын (Национальнӧй архивысь) пасйӧма: Королёв Андрей Семеновичлӧн да Васса Алексеевналӧн чужлӧм кагаыс 4, а ловъяыс на пиысь 2.

Та бӧрын сэсся 1925 воӧ чужӧма Александра (оліс сійӧ Пӧдтыбокын). Во мысти – Ӧльӧксьӧй дядь, оліс семьянас миянкӧд орчча керкаын. 1928 воын – Иван чож, Пӧдтыбокын жӧ оліс. 1931-ӧдӧ чужӧма Василей – менам бать, ми олім дед-бабкӧд ӧтвыв ӧти керкаын. Елена тьӧтка чужлӧма 1937-ӧдын, сійӧ овліс Сыктывкарын.

Тӧдӧмысь, 9 челядь чужтісны менам пӧль-пӧчӧй, а гашкӧ-й, унджык на да. Баб, дерт жӧ, гортпом удж вӧчис. Кыис да печкис. Кольӧм во сюрис гӧбӧчысь печкан, мышкас пуртӧн восӧ пасйӧма – 1865. Пӧчлӧн пӧчыслӧн на вӧлӧма тайӧ печканыс! Ме ӧнӧдз на син водзын кута, кыдзи бабӧй песласьліс да турун вылӧ шлапкалӧ вӧлі кӧлуйсӧ, а косьмыштас да, гладитӧ рубельӧн.

Кор война эз вӧв, дед мукӧдыс моз му вӧдитіс, вӧраліс, кыйис чери. Ты вылӧ менӧ вӧлі босьтлывлӧ аскӧдыс тӧвнас, ӧнӧдз син водзын жӧ гымгаысь перйӧм сирпиян, гыч, кельчи. Вӧрӧ, дерт, менӧ эз босьтлы, но ме колльӧдлывлі сійӧс, дыр видзӧда вӧлі, кытчӧдз оз саймовтчы пуяс сайӧ паськыд лямпаа менам муса дедукӧй. Нӧшта дедӧй ёна гындысьлӧма. Вурунсӧ вайлывлӧмаӧсь сылы и Керӧсысь, и Эжолысь да Лаборӧмысь, медым гын сапӧг вӧчис налы дедӧй. Весиг гындысян керка лэптылӧма. Медым сетісны вӧрсӧ пӧрӧдны кер вылӧ, гижлӧма Пӧддельнӧй вӧлӧсьтса земельнӧй отделӧ кабала. А кор медводдза пиыс – Ӧльӧксьӧй дядь – гӧтрасис, дед се-тӧма сылы гындысян керкасӧ овны.

1940 воӧ дедӧс мӧдӧдӧмаӧсь Финскӧй война вылӧ. Воліс эз сэсянь гортас, ог тӧд, но «Подвиг народа» порталысь аддзи: «Королёв Андрей Семенович, 1893 г.р., Коми АССР, Сторожевский р-н, Подъельский сӦс, д.Новик; дата призыва – 23.11.1942. Воинская часть 9 одсб. Выбытие из вӦч 14.07.1945. Куда выбыл – 131 озсп».

Артмӧ, Великӧй Отечественнӧй война вылын и дорожно-стрӧительнӧй батальонын вӧлі, и кыдз опытнӧй стрелок вӧлі (1919 воӧ госпитальысь сетлӧм кабалаын индӧма, мый «красноармеец 482 стрелк. полка Королёв Андрей Семенович…»).

Воис дед гортас «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» да нӧшта на кутшӧмкӧ медальясӧн. Босьтчис бара на видз-му овмӧс уджӧ. Колхозын пӧрысьмытӧдзыс и уджалӧмаӧсь ӧтвылысь гӧтырыскӧд. Семӧ Ӧньӧ пӧ общӧй заборъястӧ, пӧскӧтинаястӧ вӧчалӧ, лэчтасьӧ, а Васса бабыд пусьӧ вӧлі страда дырйиыд, – ӧнӧдз на казьтылӧны менсьым пӧль-пӧчӧс. А меным зэв любӧ да долыд сьӧлӧм вылын таысь!

* * *

Ӧні ме мӧвпавла тшӧкыда: а збыль ӧд и эм, мый ӧтсӧгласа оланногнас, ыджыд тыш-кось вылысь верӧссӧ виччысьӧмнас, ӧта-мӧдлы быд ногыс отсасьӧмнас и вермисны дедӧй да бабӧй венны став сьӧкыдлунсӧ. Тадз жӧ, дерт, и миянлы, налысь рӧдсӧ водзӧ нуӧдысьяслы, колӧ овны!

Ольга Васильевна Александрова (Королёва).