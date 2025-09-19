Коми театрын – Чехов!

Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театр пуктӧ Антон Павлович Чеховлысь «Корасьӧм» (Предложение) ӧти юкӧна шмоньтор.
Тайӧ пьесаыс вӧлі гижӧма 1888 воын. Куим морта серамбана пуктӧмын сюрӧсыс и ӧнія войтырлы гӧгӧрвоана: кыдзи йӧз шудсӧ пыр торкӧ налӧн вывті артасьӧмыс.
Аслас ӧти письмӧын Чехов гижліс ёртыслы: «Меным эськӧ гажтӧм вӧлі ноксьыны гӧтырнад. А вот радейтчыны позяс».
Пьесаас петкӧдлӧма серамбана лоӧмтор да геройясыслысь этш-характерсӧ. Ая-ныла дорӧ корасьны локтӧ суседыс, но найӧ некыдз оз вермыны ӧта-мӧдсӧ гӧгӧрвоны. Том геройяс эз на удитны гӧтрасьны, а зыксьӧны нин нинӧм абусьыс.
Ми ог тӧдӧй, виччысьӧ оз найӧс шуда гозъя олӧм, но гажтӧмӧн сійӧ стӧча оз ло. Гажтӧмӧн оз коль и спектакльсӧ видзӧдысь.
Чеховлӧн тайӧ кокньыдик пьесаыс медводдза пуктӧмсяньыс кажитчис видзӧдысьяслы, и ӧнӧдз на сылӧн гажа руыс эз вушйы, серам горалӧ залъясын. Тешкодь, кор куимнан мортыслӧн могыс ӧти и сійӧ жӧ, а кокниа сійӧс пӧртны олӧмӧ оз артмы.
Театр радейтысьяс помнитӧны на кӧнкӧ, мый Чеховлӧн «Корасьӧмыс» Коми театр сценасянь юргис нин, но вӧлі сійӧ суйӧрсайса кыв вылын. 2009 воын тані А.П.Чехов нима театральнӧй фестиваль дырйи петкӧдчисны Франсис Гаг нима Ниццаса театрын ворсысьяс, и тайӧ пьесаыс муніс ниссардскӧй кыв вылын. Колӧ шуны, Францияысь гӧсьтъяс сэки чукӧртісны кык зал тыр видзӧдысьӧс. Тешсӧ примитісны зэв кыпыда.
Ӧні коми кыв вылын спектакльсӧ пуктӧ режиссёр Роман Охлопков, серпасасьысьыс – Надежда Буторина. Пьесасӧ комиӧдіс Евгений Козлов.
Роман Игоревич Охлопков воис уджавны Коми театрӧ тайӧ сезонын. Сійӧ помаліс Новосибирскса государственнӧй театральнӧй институт, велӧдчис драмаа театрын да киноын ворсысь артист специальносьт серти, сэсся ГИТИС-ын – режиссёрӧ. Пуктіс спектакльяс да концертъяс Уссурийскын, Новосибирскын, Астраханьын, Новочеркасскын, Ивановоын, а сідзжӧ Казахстанса Костанайын.
* * *
Выль спектакляс кык составын ворсӧны Андрей Засухин, Александр Канев, Анна Бобрецова, Карина Игнатова, Тимур Смирнов, Антон Куратов.
Премьераыс лоас октябрь 3 лунӧ.
<> Евгения Савина. Снимокъясыс Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрысь.