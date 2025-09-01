В Республике Коми началась неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости

Алкоголь остаётся одной из главных причин преждевременной смертности и болезней. Его последствия часто скрыты — вред накапливается постепенно и отражается на каждом аспекте жизни.

Почему спиртное опасно для здоровья? Какие шаги можно сделать самостоятельно, чтобы снизить его влияние? И почему важно не откладывать обращение за помощью?

В наших карточках — честный разговор о рисках и поддержка для тех, кто готов выбрать здоровье. Начните изменения уже сегодня — это реальный вклад в ваше будущее.