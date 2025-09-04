Август 22-24 лунъясӧ Татарстанын Казань бердса Крутушка посёлокын дас витӧдысь юргис войтыркостса «Крутушка» фестиваль, кӧні петкӧдчисны и Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрысь «Парма» фольклорно-этнографическӧй ансамбльын сьылысь-ворсысьяс: Россияса заслуженнӧй артист, Коми Республикаса народнӧй артист Александр Ветошкин, Коми Республикаса народнӧй артисткаяс Валентина Соколова, Галина Подорова, Зоя Осипова, Коми Республикаса заслуженнӧй артистка Альбина Карманова, Коми Республикаса правительстволӧн премияа лауреат Владимир Уляшев, артист Александр Канев.

Площадкаыс ӧтувтіс Россияысь енбиа йӧзӧс да уна сикас искусство: шылад, йӧктӧм, сьылӧм, ас киӧн вӧчасян сям. Тайӧ семьяяслы традицияясӧн, шыладъясӧн, кипод уджъясӧн тӧдмӧдан гаж. Асывсянь рытӧдзыс тані сьылісны-йӧктісны, нуӧдісны мастер-классъяс. Ярманга вылысь позис ньӧбны ас киӧн вӧчӧмторъяс да велӧдчыны аслыд вӧчасьны быдсяматорсьыс.

«Парма» петкӧдчис куимысь. Артистъяс нуӧдісны коми йӧзкостса шылада инструментъяс кузя мастер-класс, кӧні петкӧдлісны видзӧдысьяслы коми инструмент сикасъяс да наӧн вӧдитчӧм-ворсӧм.

Видзӧдысьяс окотапырысь юасисны да нимкодясисны артистъяслӧн кужанлунӧн. Мӧд мастер-класс вӧлі коми йӧзкостса йӧктӧмъяс кузя. Фестиваль вылӧ воӧмаяс тӧдмалісны, мый комияс йӧк-тылісны чипсан да пӧлян шы улӧ, кор ныла-зонма вӧлі локталӧны видз вылысь. Сідзжӧ йӧктылісны сигудӧк улӧ, но сылӧн вӧв си шыыс вӧлі сэтшӧм лӧнь, мый йӧктысьяслы ковмыліс пӧрччывлыны кӧмкотнысӧ. А коми культураӧ гудӧк воӧм бӧрын, дерт, йӧктӧмъясыс лоисны ёна мӧдджыкӧсь нин. Фестивальса йӧктан кытшын гӧсьтъяс велӧдісны «Пармалысь» йӧктан воськовъяс да элементъяс, а сэсся ставӧн йӧктісны коми кадриль. Окотитысьыс вӧлі уна. Гажӧдчисны и гӧсьтъяс, и артистъяс. Коймӧд петкӧдчӧмӧн вӧлі медшӧр сцена вылын концерт, кӧні быд рыт сьылісны-ворсісны став коллективыс.

Фестивальын петкӧдчисны Арменияысь, Иранысь, Исландияысь, Болгарияысь, Бурятияысь, Калмыкияысь, Якутияысь, Москваысь, Санкт-Петербургысь да Россияса уна мукӧд карысь солистъяс да ансамбльяс. Вӧліны татшӧм нималана артистъяс, кыдз Сергей Старостин, Надишана, Ay Yola, «Торама».

«Парма» ансамбльысь Александр Ветошкин пасйис: «Зэв тӧдчана, кор выльысь воськовтан войтыркостса тшупӧдӧ, мунан фестиваль вылӧ кыпӧдны ловтӧ, а нӧшта и мукӧдлысь кӧ сьӧлӧмсӧ вӧрзьӧдан – тайӧ нӧшта на бурджык».

Миян артистъяс пасйисны, мый фестивальсӧ зэв бура дасьтӧмаӧсь, тшӧтш и техника боксянь. Тайӧ вӧлі Россияса да суйӧрсайса войтыръяслӧн ловъя историялы да культуралы сиӧм гаж. Быд коллектив юксис аслас торъя тӧдӧмлун-сямӧн — йӧзкостса сьыланногсянь ӧнія аранжировкаӧдз, нор балладасянь тэрыб да гажа ритмъясӧдз.

Евгения Савина.

<> Снимокъясыс Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрысь.