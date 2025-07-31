Айму вӧсна Ыджыд тышлӧн медводдза тӧлысьясӧ Гӧрд армия нуӧдӧма оборонаын сьӧкыд тышъяс. Вӧрӧглӧн техникаыс вӧлӧма тӧдчымӧн уна, и сійӧ зільӧма босьтны кытшӧ Гӧрд армия. Сӧветскӧй салдатъяс олӧмсӧ жалиттӧг зільӧмаӧсь надзмӧдны фашистъяслысь атакасӧ.

Чорыд тышъяс мунӧмаӧсь и Полоцк кар дорын. 1941 вося июль 5 лунӧ Боровуха-1 посёлок весьтын уськӧдӧмаӧсь 208-ӧд авиаполкысь СБ-2 бомбардировщик. Лётчик Лев Новиков да штурман Николай Шагоненко вермӧмаӧсь чеччыштны ыпъялысь самолётсьыс. Стрелок-радист Симон Осадчев помӧдз водзсасьӧма вӧрӧглы паныд, лыйлӧма немеч истребительяс да самолётнас и усьӧма муӧ.

–Июль 5 лунӧ миянлы сетісны приказ бомбитны вӧрӧг танкъяс. Могсӧ збыльмӧдім да бӧр нин вӧлі бергӧдчам асланым аэродромлань, но миянӧс суӧдісны немеч истребительяс – 11 самолёт уськӧдчис миян вылӧ, – казьтывлӧма тайӧ тыш йывсьыс Николай Дмитриевич Шагоненко.

Сійӧс сэки ранитӧмаӧсь, и командирыс, Лев Новиков, тшӧктӧма сылы чеччыштны.

Сэсся и ачыс чеччыштӧма да веськалӧма видз вылӧ. Кор сы дорӧ котӧрӧн матыстчӧмаӧсь йӧз, удитӧма сӧмын шуны: «Аттьӧ, ёртъяс!». Да кувсьӧма.

Кольӧм во Беларусьса Вооружённӧй вынъясса 52-ӧд торъя поискӧвӧй батальон, Новополоцкысь «Разведчики воинской славы» да Комиысь «Светлой памяти река» поискӧвӧй отрядъяс нуӧдӧмаӧсь самолёт усянінын корсьысян удж. Аддзӧмаӧсь фюзеляжлысь кӧрт торъяс, самолёт номер да Симон Осадчевлысь шой.

Таво Беларусь Республикалӧн асшӧрлун пасъян лунӧ Новополоцкса Боровуха-1 микрорайонса воинскӧй мемориалын дзебисны Симон Иванович Осадчевӧс. Беларусьса поискӧвикъяскӧд орччӧн сэні вӧлі «Светлой памяти река» корсьысян отрядысь Екатерина Устинова. А сэсся июль 6 лунӧ Санкт-Петербургын сійӧ аддзысьліс лейтенант Лев Николаевич Новиковлӧн нывкӧд – Галина Львовна Новиковакӧд, коді тшӧтш жӧ ёна кӧсйӧма ветлыны Беларусьӧ гуавны батьыслысь ёртсӧ, радист Симон Осадчевӧс, но омӧль дзоньвидзалун вӧсна ковмӧма ӧвсьыны таысь.

Герой нывлӧн да поискӧвиклӧн аддзысьлӧмыс вӧлӧма зэв шоныд. Галина Львовна петкӧдлӧма батьыслысь снимокъяс, юксьӧма верӧс йывсьыс мамыслӧн казьтылӧмъясӧн. Ачыс Галина Львовна батьсӧ абу тӧдлӧма – чужӧма Лев Новиковлӧн фронт вылӧ мунӧм бӧрын нин. Мамыслы зэв сьӧкыд вӧлӧма война вояс дырйиыс. А Екатерина Устинова петкӧдлӧма Галина Львовналы Симон Иванович Осадчевӧс дзебигӧн вӧчӧм снимокъяс.

<> Юлия Осташева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.