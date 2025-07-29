Это хроническое заболевание, которое может повлиять на здоровье всего организма. Важно знать, как распознать первые симптомы, понимать факторы риска и, если речь о диабете 2 типа, вовремя заняться профилактикой.
Мы подготовили информационные карточки, которые рассказывают:
Что такое сахарный диабет 1 и 2 типа.
Кто находится в зоне риска.
Основные симптомы, которые нельзя игнорировать.
Простые шаги для снижения риска развития диабета 2 типа.
Листайте карточки, сохраняйте и делитесь этой важной информацией. Помните: раннее выявление и профилактика могут сохранить здоровье!
Диабет – не просто высокий уровень глюкозы в крови.