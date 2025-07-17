Шарс да шарс, жвинь-жвинь…

«Шарс, шарс, шарс», — кылӧ гӧрбуш косаӧн да литовкаӧн ытшкан шы. Мужичӧйяс да аньяс пуджӧмаӧсь сос, дугдывтӧг копрасьӧны, паськыда-ота шенасьӧны.
«Жвинь, жвинь, жвинь», — тайӧ нин кодкӧ лэчталӧ ордйысян косасӧ. «Эрс, няж-ж-ж да дзуж-ж-ж», — заведитчӧ-уджалӧ кужысь киын триммер…
Кольӧм субӧтаӧ Кӧрткерӧс районса Одыб сиктын квайтӧдысь котыртлісны ытшкысьяслы «Юргы, коса!» ордйысьӧм, кӧні видз вылын ассьыныс сям-кужанлунсӧ петкӧдлыны петаліс комын куим морт: Кӧрткерӧс, Емдін, Изьва районъясысь, а сідзжӧ Ухтаысь, Сыктывкарысь да весигтӧ Москваысь да Питерысь.
Ытшкысьяслӧн пӧсь кисьтігкості видзӧдысьяс, а татшӧмыс таво вӧлі зэв уна, пӧся ышӧдісны найӧс да сэк жӧ вевъялісны йӧктыштавны районса сьылан-йӧктан котыръяс петкӧдчигӧн, чӧсмасисны сур-лязӧн, ньӧбалісны мастеръяслысь кипом уджъяс, нимкодясисны кос турунысь вӧчӧм мыгӧръясӧн.
И со нин стрӧг судьяяс быдӧнлысь ытшкан ӧдсӧ кындзи донъялӧны, паськыда-ӧ шенасьӧма-босьтӧма да джуджыд-ӧ кольӧма йикиыс. Медбӧрын юӧртісны вермысьяслысь нимъяссӧ.
Сідз, литовкаӧн весиг том ордйысьысьясӧс панйис Кӧрткерӧс районса ветеран сӧветӧн юрнуӧдысь Сергей Изъюров.
Гӧрбушӧн медбура вӧдитчис Изьваысь спортсмен-лыжник Константин Чупров, а триммерӧн — Доддзысь Александр Ладанов.
Эз кольччыны наысь и аньяс. Гӧрбушӧн ытшкӧмын ставнысӧ ордйис Одыбысь Ольга Хайрединова, литовкаӧн водзӧ петіс Кӧрткерӧсысь Галина Изъюрова, а триммерӧн вермис Одыбысь Виктория Габова.
Эстафетаын гозйӧн гӧрбушӧн ытшкӧмын медвынаӧсь вӧліны Константин Чупров да Ольга Хайрединова, литовкаӧн медбура шенасисны Галина да Сергей Изъюровъяс.
Колӧ шуны, таво литовка-косаыс ворсіс и Коми Республикаын видз-му овмӧсса министрлысь удж вӧчысь Сергей Елдин киын. Аслас нимпасын сійӧ шедӧдіс мӧдӧд места.
Ордйысьӧмӧ пырӧдчысьясӧс да видзӧдысьясӧс сцена вывсянь кыпыд гажӧн чолӧмалісны ыджыд гӧсьтъяс: Коми Республикаса Госсӧветӧн веськӧдлысьӧс вежысь Владимир Косов, Кӧрткерӧс районса администрацияӧн юрнуӧдысь Константин Сажин да «Коми войтыр» ӧтмунӧмса президиумӧ пырысь, ас вылӧ уджалысь Алексей Габов.
Зэв ыджыд аттьӧ да муӧдз копыр тайӧ ота, мича, лӧсьыд да ыззьӧдана гажсӧ котыртысьяслы турун пуктан шуда кад казьтыштӧмысь, чӧсмӧдлӧмысь да сьӧлӧм-лов бурмӧдӧмысь! Водзӧ вылӧ вермӧмъяс ставныдлы!
<> Алина Латышева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.