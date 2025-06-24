В Республике Коми началась неделя профилактики употребления наркотических средств

Наркотики — это путь, который всегда ведёт к разрушению здоровья, жизни, будущего. Часто всё начинается с любопытства или давления окружения, но последствия оказываются серьёзными и долгосрочными.

Важно понимать, чем опасны психоактивные вещества, как распознать проблему и куда обратиться за помощью. Эта неделя — возможность поговорить откровенно, предупредить и поддержать.

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».