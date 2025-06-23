Издательский дом Коми

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Туй бокын керка да война вывсянь письмӧяс…

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Коми Республикаса академическӧй опера да балет театр сигӧртӧ ассьыс 67-ӧд сезонсӧ премьераӧн. Июнь 21-22 лунъясӧ лоӧ Валерий Гаврилинлӧн шылад улӧ аслыспӧлӧс рыт. Видзӧдысьяслы петкӧдласны «Дом у дороги» балет да «Военные письма» вокально-симфоническӧй поэма серти спектакль. Премьерасӧ сиӧмаӧсь миян страналы тӧдчана лунъяслы: Ыджыд Вермӧмсянь 80 во тырӧмлы да Великӧй Отечественнӧй война заводитчӧмлы.

Кыдзи висьталісны театрын, «Дом у дорогилӧн» хореограф-постановщикыс, а сідзжӧ «Военные письмалӧн» режиссёр-постановщикыс СССР-са да Россияса народнӧй артист, нималана йӧктысь, балетмейстер, режиссёр, педагог да художник Владимир Васильев. Дирижёр-постановщикыс – Максим Качалов, художник-постановщикыс – Юрий Самодуров, хормейстер-постановщикыс – Ольга Рочева.

«Дом у дороги» балет дасьтӧмаӧсь Александр Твардовскийлӧн поэма серти. Колӧ пасйыны, мый поэт «Дом у дорог» поэмаын гижӧ збыль лоӧмтор йылысь.

Войнаӧн пазӧдӧм керкалӧн, коді сулалӧма туй бокын, вӧлӧма, кыдз шуласны, аслас олӧм-судьба. Стӧчджыка кӧ, спектакль сюрӧсас – войнаӧн чишкалӧм йӧзлӧн олӧмыс.

«Дом у дороги» балетын геройясыс – прӧстӧй йӧз, кодъяс олӧмаӧсь грездын. Налӧн шог-дойыс мыччысьӧ шылад да йӧктӧм пыр.

–Чайта, оз ло смекайтчӧмӧн, шуа кӧ, мый Гаврилинлӧн шыладыс – Твардовскийлӧн, – шуӧ Владимир Васильев. – Сійӧ сӧльнитчӧма поэзиякӧд. Аслыспӧлӧслуныс шензьӧдана – ор- кестр, гусли, баян, жыннян, ань гӧлӧс – ставыс тайӧ вӧчӧ шылада поэмасӧ мичаӧн да вынаӧн.

Эм нӧшта ӧти тема, коді тшӧкыда паныдасьлӧ Твардовскийлӧн гижӧдъясын, – тайӧ туй. Тайӧ метафораыс зэв джуджыд вежӧртаса. Туй бокын керка лоӧ аслыспӧлӧс пасӧн Айму кывлы.

«Дом у дороги» балет, коді лоас видзӧдысьлы козинӧн, пуктӧны Комиын медводдзаысь. А нималана Владимир Васильев миян балет труппакӧд юксьӧма аслас кужӧм-сямӧн.

Артистъяс сідзи и пасйӧны, мый татшӧм мастеркӧд уджалӧмыс – профессиональнӧй тренаж, быдмӧм-сӧвмӧм, мойвиӧм да козин.

Владимир Васильевӧс ӧнӧдз шуӧны эталонӧн, мужичӧй йӧктӧмын новаторӧн. Постановка дырйи петкӧдласны и сылысь серпасъяссӧ, мыйӧн тшӧтш мичмӧдӧмаӧсь балетсӧ.

Шӧр партиясӧ йӧктасны Наталья Супрун, Татьяна Бикмухаметова, Роман Миронов да Ринат Бикмухаметов.

Валерий Гаврилинлӧн нӧшта ӧти премьера – «Военные письма» вокально-симфоническӧй поэма. Шылада спектакльын петкӧдчасны театрса хорын сьылысьяс да оркестр. Соло партияяс сьыласны Галина Петрова, Яна Пикулева, Андрей Ковалев да Алексей Петров.

Валерий Гаврилинлӧн «Военные письма» – тайӧ драматург да сценарист Альбина Шульгинакӧд ӧтувъя удж. Спектакльыс тшӧтш жӧ вир кисьтана война кусӧмын аслыспӧлӧс музыкально-поэтическӧй пас. Сюрӧсас – сьӧлӧм вӧрзьӧдана висьтасьӧм, драма аньлӧн, кодлысь олӧмсӧ чишкалӧма война. Сійӧ воштӧма медся донасӧ – радейтана мортсӧ. Но век жӧ эскӧ бурас да виччысьӧ.

Шыладыс да кывъясыс сьӧлӧмӧ йиджанаӧсь. Чайтам, висьталӧны театрын, артистъяс вӧрзьӧдасны видзӧдысьяслысь ловсӧ.

И быдӧн сьӧлӧм пырыс лэдзас спектакльын петкӧдланаторсӧ.

<> Екатерина МАКАРОВА. Серпасыс Владимир ВАСИЛЬЕВЛӦН.

Туй бокын керка да война вывсянь письмӧяс…

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