Кытчӧдз юргӧ сьыланкыв…

Эжва районса Бумажник дворечын «На родной стороне» кыпыд гаж котыртліс йӧзкостса сьыланкывъяса «Ладо» ансамбль.

Комын сайӧ во нин тайӧ котырыс видзӧ-нэммӧдӧ роч сьылан традицияяс, нимкодьӧдӧ оз сӧмын Эжва районын, но и республика пасьталаын олысьясӧс.

Хормейстер Татьяна Васильевалӧн да концертмейстер Сергей Гольяновлӧн юрнуӧдӧм улын котырыс быттьӧ сьыланкывъясас сӧлькнитчӧма да козьналӧ быдмысь войтырлы роч шылада культура озырлунсӧ, петкӧдлӧ сылысь сӧстӧмлунсӧ.

Сцена вывсянь быттьӧ вӧрса ёль дзольгис, челядьлӧн мича гӧлӧс юргис. Кутшӧм нимкодь аддзыны, кыдзи «Ладо» ансамбльысь том артистъяс тӧдмӧдӧны видзӧдысьӧс чужан мулӧн роч да коми культура-традицияӧн. И быд сьыланкывлӧн — аслас ру.

Торйӧн нин «Ладо» ансамбль бердын «Туесок» котырысь ичӧт артистъяс нимкодьӧдісны. Найӧ быттьӧ козьналісны видзӧдысьлы челядьдыр да нӧшта ӧтчыдысь тӧдчӧдісны, кутшӧм колана видзны сьӧлӧмын шаньлун да сӧстӧмлун.

Концертыслӧн шмоньсора, балалайкаӧн ворсан мӧд юкӧныс гажа рытпук кодь вӧлі. И мед, эз кӧ вӧв сцена вылын пач ни самӧвар, видзӧдысь эскис, мый здук мысти пузяс чай, и заводитас юргыны важся сьыланкыв.

Медбӧрын сцена вылӧ петалісны став артистыс, и видзӧдысьяс гораа клопайтісны налы. «На родной стороне» концерт быттьӧ казьтыштіс: кытчӧдз олӧ сьыланкыв, сэтчӧдз олӧ мортыс.

<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина МИКУШЕВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.