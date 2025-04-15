В Республике Коми Стартовала Неделя популяризации донорства крови и костного мозга!

Донорство — это простой, но невероятно важный способ спасти чью-то жизнь. Каждая сдача крови или регистрация в базе доноров костного мозга может стать шансом на выздоровление для тех, кто борется с тяжёлыми заболеваниями.

Многие всё ещё не знают, как именно устроено донорство, чего стоит опасаться, а чего — точно нет. Мы собрали полезную и честную информацию, которая поможет вам взглянуть на донорство по-новому.

Изучите карточки, развейте мифы, узнайте, как и где можно помочь.

Возможно, именно вы станете чьей-то надеждой.

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20 апреля — Всероссийский день донора. Пусть добрые дела начнутся с простого выбора.

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».