Челядькӧд – кыпыд руӧн

Юркарса 120-ӧд номера детсадйысь кагульничаяслы челядькӧд уджын зэв тӧдчана, мед асьныс тшӧтш вӧліны дзоньвидзаӧсь.

2023 восянь найӧ збыльмӧдӧны та могысь ассьыныс «Здоровые сотрудники – успех деятельности детского сада!» уджтас.

Детсадйӧн веськӧдлысь Юлия Гехтлӧн водзмӧстчӧмӧн педагог-воспитательяс пыр унджыкӧн босьтчӧны-пырӧдчӧны спортӧ, а сідзжӧ зільӧны сёйны колана ног.

Татшӧмыс талун детсадйын уджалысьысь ӧкмысдас куим прӧчент нин. Во помӧдзыс сё прӧчентӧдз кӧсйӧны воӧдчыны.

Дзоньвидза оласногӧ ышӧдӧм могысь детсадйын нуӧдӧны быдвося аддзысьлӧм-гаж – «гӧгрӧс пызан» сайын тӧдӧмлун кыпӧдӧны да ывлаын ворсӧны, тшӧтш и «Кладовая ягод», «Растения как средство оздоровления» пас улын тренингъяс нуӧдӧны.

Старшӧй воспитатель Анастасия Голосова оз сӧмын быдсикас аддзысьлӧмсӧ котырт, но и ышӧдӧ педагогъясӧс да кагульничаясӧс пырӧдчыны уна сикас акцияӧ, челядьлы да верстьӧлы ӧтувъя гажӧ.

Анастасия Алексеевна нуӧдӧ онлайн-юасьӧмъяс да вӧзйӧ вӧдитчыны дзоньвидза оласног кузя интерактивнӧй тренажёрӧн.

«Здоровые сотрудники – успех деятельности детского сада!» уджтасысь водзӧсыс ыджыд.

Кагульничаяс окотапырысь да кыпыд руӧн зільӧны челядькӧд. Но торйӧн нин тӧдчана, мый ставныс дзоньвидзаӧсь. <>

Анастасия ГОЛОСОВА.