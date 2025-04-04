Челядькӧд – кыпыд руӧн

Юркарса 120-ӧд номера детсадйысь кагульничаяслы челядькӧд уджын зэв тӧдчана, мед асьныс тшӧтш вӧліны дзоньвидзаӧсь.
2023 восянь найӧ збыльмӧдӧны та могысь ассьыныс «Здоровые сотрудники – успех деятельности детского сада!» уджтас.
Детсадйӧн веськӧдлысь Юлия Гехтлӧн водзмӧстчӧмӧн педагог-воспитательяс пыр унджыкӧн босьтчӧны-пырӧдчӧны спортӧ, а сідзжӧ зільӧны сёйны колана ног.
Татшӧмыс талун детсадйын уджалысьысь ӧкмысдас куим прӧчент нин. Во помӧдзыс сё прӧчентӧдз кӧсйӧны воӧдчыны.
Дзоньвидза оласногӧ ышӧдӧм могысь детсадйын нуӧдӧны быдвося аддзысьлӧм-гаж – «гӧгрӧс пызан» сайын тӧдӧмлун кыпӧдӧны да ывлаын ворсӧны, тшӧтш и «Кладовая ягод», «Растения как средство оздоровления» пас улын тренингъяс нуӧдӧны.
Старшӧй воспитатель Анастасия Голосова оз сӧмын быдсикас аддзысьлӧмсӧ котырт, но и ышӧдӧ педагогъясӧс да кагульничаясӧс пырӧдчыны уна сикас акцияӧ, челядьлы да верстьӧлы ӧтувъя гажӧ.
Анастасия Алексеевна нуӧдӧ онлайн-юасьӧмъяс да вӧзйӧ вӧдитчыны дзоньвидза оласног кузя интерактивнӧй тренажёрӧн.
«Здоровые сотрудники – успех деятельности детского сада!» уджтасысь водзӧсыс ыджыд.
Кагульничаяс окотапырысь да кыпыд руӧн зільӧны челядькӧд. Но торйӧн нин тӧдчана, мый ставныс дзоньвидзаӧсь. <>
Анастасия ГОЛОСОВА.