Футбол – тайӧ дзоньвидзалун, ёртасьӧм, спорт!

Кутшӧм нимкодь, кор семьяын ставныс ӧтув пырӧдчӧны спортӧ! Ичӧт дзолюкӧс кӧ, шуам, гижӧдін спорт секцияӧ, сійӧс быть колӧ нуны-вайны да виччысьны (дерт, ёнджыкасӧ ыджыд сиктын да карын). А прӧст каднас уна мам-бать видзӧдӧны быдтасъяс бӧрсяыс: коді футболасьӧ, коді конькиӧн ислалӧ, коді гимнастика вылӧ ветлӧ. А кутшӧм нимкодь овлӧ челядьлы, кор найӧ батьыскӧд либӧ мамыскӧд ӧтув спортӧ пырӧдчӧны!

«Йӧлӧгалӧн» тайӧ петасын тӧдмасям юркарса «Добрыня» футболӧн ворсан командакӧд, а тшӧтш и висьталам, кыдзи зонъяслӧн мамъяс ӧтувт-чӧмаӧсь асланыс котырӧ. А ышӧдіс да отсаліс тайӧ статьясӧ дасьтыны футболӧн ворсысь мам Мария Лецюк

«Добрыня»

Челядьлы «Добрыня» футболӧн ворсан команда котыртчӧма 2018 воын. Лӧ-сьӧдӧма сійӧс Дмитрий Евгеньевич Мау-рин тренер. Ачыс Дмитрий ичӧтсяньыс нин ворсӧ футболӧн. Тайӧ спорт сикасас ышӧдӧма пырны Александр Андреевич Мазлов тренерыс. Дмитрий быдтӧ Артём да Кирилл пиянӧс. Буретш на вылӧ видзӧдӧмӧн и мӧвпыштӧма восьтыны челядьлы футболӧн ворсан клуб, медым и мукӧд зонка вермисны котравны мач бӧрся да водзӧ сӧвмыны.

Спорт дорас ассьыс муслунсӧ да енбисӧ Дмитрий став сьӧлӧмсяньыс сетӧ-ву-джӧдӧ быдтасъясыслы. Уна сикас арлыда командаяс быд во пырӧдчылӧны орд-йысьӧмъясӧ. Гырысь вермӧмъяс шедӧ-дӧны оз сӧмын миян республикаын, но Россияса мукӧд карын: Архангельскын, Казаньын, Новороссийскын. Уна вын да терпенньӧ колӧ, медым нулыны зонъясӧс турнир вылӧ ыджыд каръясӧ. Но тренерлӧн тайӧ медся ыджыд кӧсйӧм – аддзыны быдтасъяссӧ профессионалъясӧн.

«Добрыня» клубӧ футболӧн ворсны волывлӧны 4-13 арӧса зонъяс. Тренировка да ордйысьӧмъяс вылӧ быть волывлӧны и налӧн мам-батьныс. И оз сӧмын ви-дзӧдны, а тшӧтш ворсны. Мукӧд зонкалӧн батьясыс футболасьӧны «Добрыня» мужикулов командаын жӧ.

Мам котыр

А 2024 воын котыртчӧма мам команда, дасьтӧма сійӧс Иван Альбертович Данилов. Ачыс сійӧ «Добрыняӧ» локтӧма 2017 воын дас кӧкъямыс арӧсӧн. Недыр тренируйтӧм бӧрын босьтӧмаӧсь армияӧ, а 2023 воын бӧр локтӧма командаӧ. Иван чайтӧм серти, «Добрыня» клубыс (и челядьлӧн, и верстьӧлӧн) зэв вына, тані ставныс ёртасьӧны да пыдди пуктӧны ӧта-мӧднысӧ. Буретш тайӧ аслыс-пӧлӧс шаньлуныс и ышӧдӧма тренерӧс ӧтувтны мамъясӧс.

– Некыдз эг эскы, мый мамъяс став сьӧлӧмсяньыс да окотапырысь босьтчасны ворсны футболӧн, первойсӧ быттьӧ авантюра сяма вӧлі меным, – висьталӧ Иван Альбертович. – А сэсся видзӧда да, мамъяслӧн вӧлӧм ворсны да вермӧм шедӧдны кӧсйӧмыс сы ыджда! И збыльысь, аньяс кутісны петкӧдлы- ны бур кужӧмлун-сям. Куим тренировка бӧрын нин команда пырӧдчыліс ордйысьӧмӧ да квайт котыр пӧвстын босьтіс коймӧд места. А вит тӧлысь мысти миянӧс корлісны Кировӧ. Челядькӧд да налӧн мамъяскӧд уджалӧмыс меным сы мында радлун вайӧ! Нӧшта лов вылын кок- ни, мый радейтана хобби йитчис уджкӧд!

Футбол да творчество

«Добрыня» командаын ворсӧмыс быдӧнӧс нимкодьӧдӧ. Нӧшта ышӧдӧ дзоньвидза оласногӧ да пӧртны олӧмӧ могъяс. А таысь кындзи восьтыны енбисӧ да сӧвмӧдны сійӧс! Со, шуам, Алёна Кристофор мам заводитіс телефонас снимайтны челядьлысь да мам-батьлысь тренируйтчӧмсӧ. И сэтшӧма сылы тайӧ воӧма сьӧлӧм вылас, мый ӧні быд ворсігӧн нин сылӧн киас профессиональнӧй фотоаппарат. А сьӧлӧмас – футбол дорӧ муслун, коді пет-кӧдчӧ снимокъясыс пыр.

Ми ставным радейтам футбол!

А вайӧ тӧдмалам, мый асьныс мамъяс висьталӧны футболӧн ворсӧм йывсьыс. Мыйла буретш тайӧ спорт сикассӧ бӧр-йисны да мый медъёна воӧ сьӧлӧм вылас?

Мария Лецюк,

косметолог-эстетист:

– Ачым ёна радейта котравны. Кыкнан пиӧс ичӧтсяньыс нин ышӧді-велӧді дзонь-видза оласногӧ. Куим во сайын ыджыдджык пиӧс гижӧді футбол секцияӧ, ӧд 4 арӧссянь нин сійӧ ёна радейтіс мач бӧрся котравны. Ачым сыкӧд ворсі, кор кынӧмын мӧд пиӧй нин чужъясис. Сэки нин тӧді, мый футболӧн ворсан быдса команда семьяын лоӧ. Дерт! Гожӧмнас кӧ пиӧй вит гоз кроссовки кисьтліс, патераын ичӧт вокыскӧд помтӧг ворсіс, стадионын вошласьліс. Сэсся менам терпенньӧӧй быри, да куті корсьны футболӧн ворсан клуб. Кодкӧ сетіс тренерлысь телефон номер – тадзи ме тӧдмаси аслам радейтана командакӧд.

Виктория Тюрнина,

ас вылӧ уджалысь, вузасьысь:

– Бӧрйи футболсӧ, сы вӧсна мый ад-дзылі, кутшӧм окотапырысь ворсӧны мукӧд мамыс. Таӧдзсӧ некор эг пырӧдчыв тайӧ спорт сикасас. Ёна кажитчис, а тренируйтчӧмыс велӧдӧ дисциплинаӧ. Ворсігӧн ме шойччӧда юрӧс, став майшасьӧмыс вунлӧ.

Мария Кондратьева,

бурдӧдысь:

– Менам верӧсӧй да пиӧй ворсӧны футболӧн, а ӧні и ачым тшӧтш. Тренер сувтӧдіс менӧ ворота видзны. Командаын ми ас костын ёна ёртасям, петкӧдлам быдтасъяслы пример. И зэв бур, мый пыр эм кӧсйӧм шедӧдны гырысь вермӧм да водзӧ сӧвмыны.

Светлана Панкратова,

вот перъян службаын уджалысь:

– Спорттӧ ме ёна радейта! Студенталан кадӧ котравлі тшӧтш мач бӧрсяыд, но сійӧс он шу тырвыйӧ тренируйт-чӧмӧн. А мам командаын футболӧн ворс-ны заводиті сӧмын на кольӧм восянь. Корӧм бӧрас дыр эг и падъяв – дзик пыр кӧсйыси. Тренировка вылӧ ветла вежоннас кыкысь. Тані ми велӧдчам колана ногӧн чужъявны мач, колана ӧдӧн котравны, вынсьӧдам эбӧс. Дерт, унатор оз на артмы, но ёна старайтча. А сэсся ӧд командаын футболӧн ворсӧм кындзи ёна сёрнитам-ёртасям мамъяскӧд, бура да гажаа коллялам каднымӧс! Радейта футбол! Радейта ассьым котырӧс! А тренерным миян – медся бур!

Наталья Коновалова,

волонтёр котырын зільысь:

– 2018 восянь, буретш Россияын футбол кузя мирса чемпионат дырйи, ичӧтджык пиӧй заводитіс тшӧтш ветлыны тренировка вылӧ. Первойсӧ ачым ветлывлі видзӧдны сы бӧрся, а сэсся мам-бать командаын заводиті ворсны. Ӧтчыд батьяслӧн турнир бӧрын воис мӧвп дасьтыны тшӧтш и мамъяслы ордйысьӧм. Тадзи миян лоис асланым команда. Тренируйтчӧм – тайӧ, позьӧ шуны, аслыспӧлӧс «перезагрузка» и уджысь, и гортса быдлунъя олӧмысь. Футбол – тайӧ спорт, дзоньвидзалун, ёртасьӧм! А спортсменӧн лоны – тайӧ супер!

Алёна Кристофор,

фотограф:

– Футболӧн ворсӧмыс меным сы мында позянлун сетӧ! Дзоньвидзалун, вир-яй сӧвмӧдӧм, челядьлы пример пет-кӧдлӧм, командаын ӧта-мӧдкӧд крепыд ёртасьӧм, кыпыд сьӧлӧмкылӧм, адреналин, вермӧм да сорсьӧм, ворсӧм дорӧ ыджыд муслун! Мукӧд мамкӧд ми уна сёрнитам, сетам ӧта-мӧдлы вӧзйӧм да отсӧг, ӧтув радлам, а корсюрӧ и шог-сьыштам. А медшӧрыс – ми ставным радейтам футбол!

Дасьтіс Галина Макарова

Снимокъясыс Алёна Кристофорлӧн