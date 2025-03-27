Ленин ордена зырянин Габов

Москваса военно-ветеринарнӧй школаса классын урок. Велӧдысь юасьӧ ӧтилысь, мӧдлысь, коймӧдлысь кольӧм урок вылын велӧдӧмтор… Некод оз куж вочавидзны. Велӧдысьыд скӧрмӧма нин. Кольӧма бӧръя парта сайын лӧня пукалысь зон.

–Самоед Габов! Отвечай!

–Никак нет! Зырянин Габов!

И ставсӧ тӧлкӧн-ладӧн висьталӧма. Та бӧрын велӧдысь пыр вӧлӧм шыӧдчӧ сы дорӧ зырянин Габовӧн.

Аслас том кадысь тайӧ вӧвлӧмторсӧ висьтавліс меным ыджыд батьӧй, Василий Деомидович Габов. Помавлӧма велӧдчӧмсӧ, ӧнія ногӧн кӧ, гӧрд дипломӧн, став предметсьыс «отлично» вылӧ.

Чужлӧма Василий Деомидович 1890 вося март 8 лунӧ Висер юлӧн джуджыд кыр-йывса гажа Сюзяыб грездын Прокӧ Демит да Лука Степан Паладь семьяын медводдза пиӧн. Сыысь кындзи Ласей, Сергей, Ӧлексей, Ӧдя да Марья чоя-вока быдмӧмаӧсь.

Кыдз ыджыд бать висьтавліс, кор сылы вӧлӧма 7 арӧс, мамыс кок вож костас топӧдӧмӧн да юр вомӧныс косасӧ тшӧтш кутӧмӧн велӧдлӧма писӧ ытшкыны.

А батьыс велӧдӧма гортгӧгӧрса уджӧ. Вась кужлӧма вӧчны пуысь да сюмӧдысь тасьті-пань, коса пу и куран, пестер и чуман, кӧлуй видзан кӧрӧбъяс, джаджъяс, пызан-улӧс…

Батьыс казялӧма пиыслысь сюсьлунсӧ да тшӧктӧма велӧдчыны, мед грамотаа мортӧн лоас, ӧд гижны-артасьны да лыддьысьны кужысьыдлӧн олӧмыс бурджык вермас лоны.

Куим во Вась котралӧма Сюзяыбсянь Висерӧ церковно-приходскӧй училищеӧ. Прокӧ Демит абу кузь нэма вӧлӧма: кувсьӧма, кор Васьлы вӧлӧма дас нёль арӧс, медічӧт Ӧлексей пиыс зэв на ичӧт, да нӧшта на Ӧдя нылыс висьысьӧн вӧлӧма. Дерт, сьӧкыд лоӧма семьяыслы кӧзяинтӧг…

1911 воын Демит Васьӧс босьтӧмаӧсь служитны сарскӧй армияӧ. Веськалӧ 3-ӧд гренадерскӧй артиллерийскӧй бригадаӧ. Сэтчӧ бӧрйӧны вӧлӧм ыджыд тушаа ён зонъясӧс. Ме пӧ стройын медбӧрын сулалі, кӧть 180 сантиметрысь джуджыдджык вӧлі.

Вот сэні и ковмӧма грамотаыд: кык во велӧдчӧма военнӧй ветеринар школаын, сэсся бӧр воӧма аслас часьтӧ, империалистическӧй война дырйи пыр вӧлӧма передӧвӧйын.

Кык вокыс, Власий да Сергей, усьӧмаӧсь тайӧ война вылас, абу бергӧдчӧмаӧсь бӧрсӧ.

1918 воын Демит Вась локтӧма гортас, а мӧд вонас мунӧма Гӧрд армияӧ. Индӧмаӧсь Югдінса гарнизон лазаретӧ ветфельдшерӧн бурдӧдны ранитчӧм да висьысь вӧвъясӧс, ӧд кавалерияыд сэк кадӧ вӧлӧма ыджыд вынӧн, да и сьӧкыд орудие кыскалысь вӧвъясыд ранитчавлӧмаӧсь жӧ ёна. Уджыс юр выв тыр вӧлӧма, «Удж книжкаас» пасйӧма: «Общий стаж работы по найму девять лет 5 мес. В рядах РККА два года».

Гражданскӧй война помасьӧм бӧрын уджалӧма Висер вожын скӧт бурдӧдысьӧн, а 1925 воын индӧмаӧсь Помӧсдінӧ участкӧвӧй ветфельдшерӧн. Уна вося война бӧрад зэв сьӧкыд кад пуксьӧма. Абу тырмӧма медикамент, колана лекарство. Василий Деомидович вель ыджыд участокын – Эжва йывсянь Печора йылӧдз: Помӧсдін, Немдін, Пожӧг, Керчомъя, Дереваннӧй, Савинобор, Мылдін, Изьва вожса сиктъясын – дзик ӧти ветфельдшер вӧлӧма. Кымынысь вӧлӧн волӧма сиктъясад! И Габовӧс тӧдлӧм йӧз помнитӧмаӧсь да бурӧн казьтылӧмаӧсь мудзлытӧм морттӧ.

Менам Галя нылӧй Сыктывкарса университетын велӧдчигас, 1990-ӧд вояс помын, буракӧ, группаӧн ветліс Изьва вожса сиктъясӧ фольклор да этнография туялан экспедицияӧ. Ӧти пӧрысь дед юалӧма, кытысьӧсь нӧ пӧ ті? Галя вочавидзӧма, Висер вожысь пӧ. Пӧльыд и шуӧма, ме пӧ тӧдлі сэтысь Габов Василий Деомидовичӧс, коді уна вӧв спаситіс миянлысь да велӧдіс на бурдӧдны. А Галя висьталӧма, сійӧ пӧ менам ыджыд мамлӧн батьыс…

1928 вося январын Шойнатыса райисполком приказӧн вуджӧдӧма Габовӧс Шойнаты районса участкӧвӧй ветфельдшерӧ. Висерын сэк кежлӧ воссьӧма медпункт. Тані Сюзяыб чужан грездыд, аслад керкаыд, Микита Ӧдя гӧтырыд, челядьыд, став йӧзыс тӧдса, и вӧр-ваыд тӧдса.

Сюзяыб грездын котыртчӧма «Ленингранат» колхоз, да и колхозникъяс видзӧмаӧсь гортса пемӧс – унджыкыслӧн мӧс-кук да ыжъяс. Василий Деомидович босьтчӧма уджӧ. Та бӧрын Висер вожса сикт-грездын бырӧма скӧтлӧн вуджана висьӧмыс, колхозъясын да гортса овмӧсъясын содӧма йӧв лысьтӧм.

Уна уджыс вӧлӧма ветфельдшер Демит Васьлӧн – тадз сійӧс тӧдісны став висервожсаыс. Ковмылӧма и районса мукӧд сикт-грездті ветлӧдлыны. А 1936 воын сюзяыбсаяс грезднас колльӧ-дӧмаӧсь Деомидовичӧс Москваӧ государственнӧй страхуйтӧм кузя ставсоюзса сӧвещание вылӧ. Коми Республикасянь сійӧ ӧтнасӧн вӧлӧма делегатнас, унатор тӧдмалӧма, мед сэсся пыртны сійӧс аслас уджӧ.

Йӧзлӧн олӧмыс вочасӧн лоӧма лададжык. Районса видз-му овмӧсын уджалысьясӧс весиг мӧдӧдлӧмаӧсь Москваӧ ВДНХ выставка вылӧ.

Но шуда олӧмсӧ бара торкӧма война: 1941 вося июнь 22 лунӧ фашистскӧй Германия водз асывнас бомбитӧма уна кар-сикт, аэродромъяс, пырӧма границабердса муясӧ.

Зонъясӧс да 50 арӧсӧдз пӧрнӧй мужичӧйясӧс кутӧмаӧсь босьтавны фронт вылӧ. 1941 вося июньын мобилизуйтӧмаӧсь и Василий Деомидович Габовӧс, кӧть сылы вӧлӧма нин ветымын ӧти арӧсысь унджык, но велӧдчылӧма военнӧй ветфельдшеръяслӧн училищеын, бур специалист.

Фронт вылӧ нуӧмаӧсь и колхозъясысь бурджык вӧвъяссӧ. Найӧ колӧмаӧсь и кавалерияын, и ранитчӧмаясӧс нуавны, и сьӧкыд пушка да орудие, полевӧй кухня нуны-вайны, и блиндаж-окоп да пос вӧчӧм могысь коланасӧ кыскавны. Унаысь вӧвъясӧн нулӧмаӧсь передӧвӧйӧ сёян-юан, боеприпас, кӧмпась. А ранитчӧм да висьмӧм пемӧстӧ колӧ лечитны.

1941 вося ноябрын, кор вӧсни йиа Ладога вывті абу на лыбӧмаӧсь полуторка машинаяс, Василий Деомидовичлы пызь мешӧка додьяса обозӧн сюрӧма на ветлыны блокадаӧ веськалӧм Ленинградӧ да карсӧ доръян военнӧй часьтъясӧ. Вӧлӧма Василий Деомидович Габов автогужтранспортнӧй батальонын старшӧй военветфельдшерӧн. Батальонас кык сюрс сайӧ вӧв да сы мында жӧ салдат. Налӧн могыс – передӧвӧй часьтъясӧ нуны боеприпас, сёян, кӧлуй.

А сідзсӧ Великӧй Отечественнӧй война вылӧ мобилизуйтлӧмаӧсь 1,9 миллион вӧв. Эмӧсь весиг налы памятникъяс, кыдзи и понъяслы да, гашкӧ, и кӧръяслы.

Ыджыд батьлысь нимсӧ пасйӧма «Коми Республикаса Паметь книгалӧн» 5-ӧд томын 368-ӧд лист бокын: «Габов Василий Деомидович, 1890 г.р., уроженец д. Сюзяыб Богородского сӦс. Призван в июне 1941 г., рядовой. Демобилизован в августе 1942 года, умер в апреле 1977 г. в д. Сюзяыб».

Гижӧмаӧсь рядӧвӧйӧн. Колӧкӧ, сідз и вӧлі, а со снимок вылас сылӧн воротник петлицаас куим кубик (квадрат). Интернетысь сюри татшӧм юӧр: старшӧй военфельдшерлӧн лычкаын гӧрд рӧма куим квадрат лӧсялӧ старшӧй лейтенант званиелы. Сідзкӧ, Габов война вылысь бӧрсӧ воӧма тайӧ званиенас.

Демобилизуйтӧм бӧрын ыджыд бать пыр жӧ босьтчӧма уджӧ. Трудкнижкаас пасйӧма: «1942 авг. Назначен ветфельдшером Богородского ветучастка Сторожевского Райзо. Приказ №20 18.08.1942 года». Бурдӧдӧма скӧт 1957 воын пенсия вылас петтӧдзыс, но и бӧрас унаысь на корлӧмаӧсь отсӧг вылӧ мӧс картаад и, кук картаад и… Корсьлӧма кад кӧч кыйны вӧрӧ ветлыны. Кӧчыд уна рӧдмылӧма сэкся кадӧ. Норт тырыс чипасӧ тэчӧмӧн вайлӧма да разӧдлӧма кыйдӧссӧ челядя дӧваяслы да ӧтка аньяслы. Нортыс ӧні Ыджыдвидзса школаын «Сиктлӧн история» музейын, кодӧс лӧсьӧдліс-котыртліс Василий Деомидовичлӧн нылыс – Агния Васильевна Габова, коми кыв велӧдысь, Россия Федерацияса заслуженнӧй учитель.

Василий Деомидовичлысь, зырянин Габовлысь, уджсӧ вылӧ донъялӧмаӧсь. 1951 вося майын ӧти рытӧ юӧртӧмаӧсь бур уджысь сӧветскӧй йӧзлы наградаяс сетӧм йылысь СССР-са Верховнӧй Сӧвет Президиумлысь указ. Кылӧма ассьыс ов-ним-вичсӧ: Василий Деомидович Габовӧс наградитӧмаӧсь Ленин орденӧн. Горш діныс гӧрддзасьӧма, мый абу вунӧдӧмаӧсь. «Аттьӧ. Ыджыд аттьӧ… – шӧпкӧдӧма вомгорулас. – Сідзкӧ, ме дӧлга на Рӧдина водзын».

И пыр водзӧ уджалӧма. Сӧмын 67 арӧсӧн лоӧма петны пенсия вылӧ, но и сы бӧрын на быд во колхоз-совхозын турун пуктігӧн, кытчӧдз вермӧма на чӧвтны, отсасьӧма.

И талун Сюзяыбысь бур коми морт Демит Васьлӧн керкаыс абу куш: сэні олӧ Василий Иванович внукыслӧн семьяыс. Сылӧн эм жӧ Вася нима пи, сэн олӧны-быдмӧны Анна правнучкаыскӧд Николай да Демид праправнукъясыс, а стенын ӧшалӧны Демит Васьлӧн да Микита Ӧдялӧн ыджыд портретъяс. Найӧс ӧнія олысьяс оз вунӧдны, видзӧны паметьсӧ, а керкаса вӧвлӧм кӧзяева снимокъяс вывсянь видзӧны керкасӧ да сэн олысьяссӧ. <>

Ольга Ивановна Мишарина, Ыджыдвидз сиктса ветеран сӧветӧ пырысь.

Кӧрткерӧс р.

Снимокъясыс Ольга МишариналӦн гортса архивысь.