Кор олӧмыс – театр…

Коми Республикаса опера да балет театрысь енбиа артистка Галина Петрова дас вит во нин гажӧдӧ искусство радейтысьӧс аслас яръюгыд петкӧдчӧмӧн.

Творчествоас тшупӧда пас кежлӧ сьылысь дасьтӧма кык гажа рыт. Медводз февраль 10 лунӧ Галина Петрова котыртліс видзӧдыськӧд «Когда театр становится жизнью» творческӧй аддзысьлӧм. А февраль 14 лунӧ артистка дзирдаліс Жорж Бизелӧн «Кармен» операын.

Гаж бӧрас «Коми му» газетысь корреспондент сёрнитіс Галина Петровакӧд сылӧн олӧм да удж йылысь.

Вочаалӧй артистӧс

—Галина Васильевна, бенефис кежлӧ дасьтінныд кык ыджыд гаж. Татшӧмыс театрын медводдзаысь на. Кодлӧн мӧвпыс, ставыс-ӧ збыльмис, кыдзи вӧлі думыштӧма?

—Видзӧдыськӧд творческӧй аддзысьлӧмыс Россияса быд театрын овлӧ, а миян вӧлі медводдзаысь на. Мӧвпыс аслам. Вӧзйи веськӧдлысьлы, но эг ас ради, а, мися, уна во зільысьяскӧд колӧ татшӧмсӧ котыртлыны. А сійӧ ошкис вӧзйӧмӧс, ассяньыд пӧ и заводит.

Уджъёрт Сергей Журков (хорын сьылысь) ошкис жӧ менсьым думӧс, ачым пӧ та йылысь мӧвпавлі жӧ, да кӧсйысис меным отсасьны. А сэсся и рыт нуӧдысьӧн вӧлі.

Рытыс воис сьӧлӧм вылӧ и аслыным, и видзӧдысьлы. Эска, тайӧ уджтасыс вужъясяс миян театрын да лоӧ традицияӧн.

Сцена вылӧ петі Сӧвет кадся «Встречайте артиста» сьыланкывйӧн (сьывліс Нина Пантилеева). Артист олӧм йылысь сійӧ, сьӧлӧмӧ йиджана, зэв мичаӧсь сэні кывъясыс. А помалі рытсӧ «Старшая сестра» кинофильмысь монологӧн. Помнитанныд, «Ті радейтанныд театр, кыдзи ме…». Монолог дырйи юргис Раймонд Паулслӧн мича шылад. Верӧскӧд сьылі гитара улӧ, театрын ми тадзисӧ ог жӧ петкӧдчылӧй. Сэсся сьылі Анна Германлысь «Ах, как мне жаль» романс. Да, аккомпанируйтіс миян выль дирижёр Рафаэль Хамзин.

—А кыдзи сідз артмис?

—Кодкӧд дасьтысим, висьмис. И думайта, мый, мися, вӧчны, вежон мысти нин творческӧй рыт, а пианист абу. Татшӧм думъясӧн сцена дорті муна вӧлі вурсян цехлань (а сцена вылын сулалӧ рояль) и кыла, кодкӧ зэв мичаа ворсӧ. Видзӧда да, дирижёрным. Шыӧдчи, мися, кутшӧм мичаа ті ворсанныд. А сійӧ менсьым юалӧ: «Галя, а тэ тӧдан тайӧ романссӧ?». И заводитіс ворсны сійӧс, кодӧс ме вӧлі дасьта рыт кежлӧ. Мися, тіянӧс меным Енмыс ыстіс.

И помас нӧшта сьылі «Карнавал» киноысь «Спасибо, жизнь». Рафаэль Хамзин жӧ аккомпанируйтіс рояльӧн. Сэтшӧм мичаа ворсіс!

—Кутшӧм медся ыджыд да дона козин вӧлі видзӧдыссянь?

—Козиныс уна вӧлі. Дзоридзыс сы мында, некытчӧ пуктыны да, уджъёртъяслы сеталі. Бӧрыннас видзӧдалі козинъяссӧ да, мыйыс сӧмын абу: сервиз, ыджыд плюш чача, кодкӧ носки кыӧма да пытшкас шоколад пуктӧма. Акань козьналісны. Олег Юрьевич Елфимов меным козьналіс ас киӧн вӧчӧм орхидея, ловъяыд пӧ коркӧ нярзяс, а тайӧ оз. Ставыс тайӧ, дерт, шонтӧ ловтӧ.

Коркӧ Кармен, коркӧ Амнерис

—А сэсся дзирдалінныд «Карменын». Тайӧ тіян радейтана опера? И мыйла Хозеӧс ворсны коринныд Мариинскӧй театрысь артист Михаил Макаровӧс, гашкӧ, миян земляк да, сійӧн?

—Михаилкӧд ме медся унаысь ворслі «Карменын». Сыкӧд весиг суйӧр сайын петкӧдчим. Чайта, Михаил Макаров менам творческӧй олӧмын главнӧй Хозе, а ме сылӧн главнӧй Кармен. Ми тӧдам ӧта-мӧдӧс, кылам ӧта-мӧдӧс тайӧ постановкаас.

«Кармен» — мир пасьталаын нималана опера. Карменыс эськӧ менам абу медся радейтана роль, но зэв яръюгыд. Збыльысь кӧ, оз став постановкасӧ позь бӧрйыны бенефислы. Медъёна радейта «Царская невестаысь» Любашаӧс. Но тайӧ спектакльыс вывті нин шог. Тшупӧда пас кежлӧ та-тшӧмыс озджык лӧсяв.

Тайӧ сезонсянь «Аида» опера радейта, но ме сэні ворса Амнерисӧс, и шусис кӧ тадзи, эськӧ сійӧс, гашкӧ, бӧрйи. Кӧть эськӧ Джузеппе Верди медводз кӧсйӧма операсӧ нимтыны «Амнерис», но сэки сылӧн вӧлӧма Аида нима радейтана ань да, та вӧсна тадзи шуӧма. Ме, збыльвылас кӧ, радейта шогавны сцена вылын, менам тайӧ бура артмӧ.

—Кармен — Испанияса мича, пӧсь вира чиганка, коді вермас кольмӧдны мужичӧйяслысь юрсӧ… Ті сыкӧд ӧткодьӧсь?

—Абу. Ме сы дорын зэв вежавидзысь, раминик. Менам дзик мӧд этш. Тайӧ операас ме пы-рӧдча Кармен ку пиӧ.

—Операын мича гӧлӧса да бура ворсысь артистыс гежӧд. А ті збыльысь зэв енбиаӧсь: и гӧлӧс эм, и ворсан сям. Тіян видзӧдлас серти, операса артистлы тырмымӧн мича гӧлӧсыс, али колӧ жӧ кужны ворсны?

—Дерт, колӧ кужны и сьывны, и ворсны. Сулалан кӧ тэ сцена вылын да сӧмын сьылан, ви-дзӧдысьыд оз эскы. Ме весиг сьыланкывъясын, романсъясын став сьӧлӧмӧн пырӧдча сэтчӧ. А кыдзи нӧ он? Шуам, «Сильваын» ворсігӧн ме збыльысь радейта Эдвинӧс, а ог ворс радейтӧмсӧ. «Чио-Чио-санын» сьӧлӧмӧй збыльысь сэтшӧма доймӧ, кор мырддьӧны кагасӧ. И быд пӧрйӧ збыльысь бӧрда. Аслым нин шуа, мися, оз ков сэтшӧма майшасьны, спектакль ӧд. Но ог вермы кутчысьны. Сэні шыладыс на сэтшӧма ловтӧ вӧрзьӧдӧ и.

Челядьлы постановкаын колӧ бура жӧ ворсны. Он кӧ, кыдзи верман найӧс ышӧдны видзӧдны? Шуам, «Кот в сапогах» мойдын Рака — зэв аслыспӧлӧс персонаж.

Опера – медся радейтана

—Галина Васильевна, ті сьыланныд романсъяс, эстрада, джаз, петкӧдчанныд операын, опереттаын, мюзиклын, мойдын. А мый медся ёна радейтанныд?

—Опера! И ачымӧс лыддя опера сьылысьӧн, а ог опереттасаӧн либӧ эстрадасаӧн. Кӧть и меным найӧ мусаӧсь жӧ, окотапырысь, висьтала тай, и мойдын петкӧдча, и концертъясын. Шуам, верӧскӧд (Алексей Петров — опера да балет театрса жӧ артист) сьылам концертъясын романсъяс, война кадся, кинофильмъясысь, а сідзжӧ Муслим Магомаевлысь сьыланкывъяс. Сылӧн сьыланкывъясыс верӧслӧн зэв бура артмӧны. Сьыла и Лариса Долиналӧн репертуарысь.

Пасъя, меццо-сопрано гӧлӧсалы джазыд лӧсялӧ. Но меным окота эськӧ велӧдчыштны на джазсӧ сьывны, но Сыктывкарын та кузя бур педагогыс абу. Кӧть эськӧ Вӧлӧгдаын олысь менам нывъёртӧй, коді зэв бура сьылӧ джаз да и мукӧд жанрын, шуӧ, мед ме ыста сылы ассьым сьылӧмӧс, кутас менӧ туйдны, но кадыс та вылӧ озджык вичмы. Мӧвпала эськӧ татшӧм жанрын концерт дасьтыны.

—Кор?

—Ог на тӧд…

—Галина Васильевна, эм тіян творческӧй кудйын и меццо-сопранолы гижӧм сідз шусяна «гача партияыс».

—Ог радейт найӧс ворсны. Дерт, кор заводитан репетируйтны, мусмӧны жӧ. Но меным збыльысь сьӧкыд найӧс петкӧдлыны. абу сы вӧсна, мый ог куж, менам туша-мыгӧрӧй абу детинкалӧн. Но ӧткымын композитор гижӧ меццо-сопрано гӧлӧслы мужичӧй рольяс. Шуам, ме ворса Лельӧс («Снегурочка») да Никлаусӧс («Сказки Гофмана»), и тайӧ геройясыс меным кажитчӧны.

Енбиа семья

—Галина Васильевна, ті тані уджаланныд верӧсыдкӧд. И гортын, и театрын ӧтлаынӧсь. Он мудзӧй ӧта-мӧдсьыд? Овлӧ-ӧ, мый вежӧгтанныд ёрта-ёрттӧ творчество дорӧ? тіян видзӧдлас серти, коднытӧ видзӧдысьяс ёнджыка радейтӧны? Либӧ отсасянныд ёрта-ёртыдлы?

—Лёшакӧд зэв кокньыд. Сылӧн зэв жӧ мича гӧлӧс. Миян этшным абу ӧткодь. Сійӧ зэв спокойнӧй, а ме ӧдйӧ ӧзйысь. Та вӧсна меным сыкӧд зэв лӧсьыд. Менӧ такӧдас, отсалас. Быдторйыс ӧд вермас лоны удж вылад. Ӧтувъя концертъяс дасьтам и. Ӧта-мӧдӧс ог вежӧгтӧй, кӧть эськӧ эмӧсь и сійӧс, и менӧ радейтысьяс. Кыдз шуласны, быдӧнлӧн аслас видзӧдысь.

Гортын зілям уджысь шойччыны, ог сьылӧй. Театрын лунтыр шыяс кылан да, окота лӧньын олыштны, а верӧс мукӧддырйиыс босьтӧ киас гудӧк. Ме пӧ тадзи шойчча.

—Енбиа гозъялӧн и пиыс сэтшӧм…

—Сійӧ миян трубач. Таво помалас искусствояс гимназия, а сэсся водзӧ велӧдчыны колледжӧ мунас. Бӧръя кадӧ, гӧлӧсыс дугдіс чегъясьны да, заводитіс сьывны. Овлӧ, мунам вӧрӧ вотчыны да яг пасьталаыс сьылам «Выйду ночью в поле с конём». Радейтӧ и Виктор Цойлысь сьыланкывъяссӧ.

—«Чио-Чио-санын» пиыд петавліс сцена вылӧ. А сэсся?

—Сэсся эз. Тыдалӧ, дзолядырйиыс умис театрсьыс. Коркӧ вайӧдлі постановка вылӧ, да унмовсьӧма вӧлі.

—Верӧсыд Чувашияысь, ті татчӧс. Кӧні да кыдзи тӧдмасинныд?

—Сійӧ шыӧдчӧма некымын театрӧ. И Сыктывкарсянь медводз вочавидзӧмаӧсь. Татчӧ и локтіс. Збыльвылас кӧ, ме джынвыйӧ чуваш жӧ. Мам — сэтчӧс, а бать — коми. Лёша шмонитлывлӧ, Комиысь пӧ чувашкаӧс аддзи.

Тӧдмасим 2015 вося ноябрын. Вӧлі репетируйтам «Евгений Онегинӧс», Лёша сулалӧма сцена сайын. Кылӧма менсьым гӧлӧсӧс и мӧвпыштӧма, кодкӧ пӧ сэтшӧм мичаа сьылӧ. Ме ачым сы дорӧ матыстчи да юалі, мися, воинныд татчӧ медасьны? А сэсся куті казявны, мый сійӧ ме вылысь синсӧ оз вештыв. Медводдза ӧтувъя спектакльӧн вӧлі буретш «Кармен». Сюрӧс сертиыс меным сійӧ мусмис. И со нэм кежлӧ…

Но Лёшалы ме мусми, кыдзи ачыс висьтавліс, сэки на, кор менсьым гӧлӧсӧс кылӧма сцена сайсянь. И кор менӧ аддзӧма, аслыс шуӧма: «Тайӧ быть лоас менам. Колӧ босьтны!».

Вӧрса концертсянь ыджыд сцена вылӧ

Галина Петровалӧн челядьдырыс кольӧма Сьӧдкыркӧтшын. Кор пырӧма первой классӧ, нывъёртыскӧд мунӧмаӧсь музыкальнӧй школаӧ. Сійӧ фортепианоӧн ворсны, а Галина — домраӧн. Кык во мысти домратӧ шыбитӧма. Эз пӧ вӧв сьӧлӧм серти. Водзӧ велӧдчӧма ворсны баянӧн. Пасйис, мый верӧсыс тшӧтш ворсӧ тайӧ инструментнас.

Галиналӧн мамыс и ыджыд мамыс зэв мичаа сьывлӧмаӧсь. Мамыс кӧть и абу профессиональнӧй сьылысь, петкӧдчылӧма кык самодеятельнӧй котырын. Ӧтиыс — Сьӧдкыркӧтшын, а мӧдыс —Ёртасян керкаын чуваш котырын.

—А ті кор заводитінныд сьывны?

—Баянӧн ворсны велӧдысь Надежда Ивановна Михеева, позьӧ шуны, восьтіс менӧ кыдз сьы-лысьӧс. Буретш сійӧ казяліс менсьым сямӧс. Посёлокса концертъяс дырйи ливкйӧдлывлі йӧз- костса роч сьыланкывъяс. Сідз шусяна короннӧй петкӧдчӧмӧн вӧлі Клавдия Шульженколӧн «Колокольчик». Ок, и ёна клопайтлісны, кор бӧръя нотасӧ нюжӧдлі.

—Сідзкӧ, школасяньыд нин тӧдінныд, мый лоанныд артистӧн? Али вӧлі мӧд дум-кӧсйӧм?

—Ичӧтдырйи мый кӧсйылі, ог и помнит. А ӧні думайта да, менӧ ичӧтсянь вӧлӧм кыскӧ сцена вылӧ. Шуам, мунам рӧдвуж ордӧ гӧститны, и ме челядьсӧ ышӧда концерт дасьтыны. Лӧсьӧдчам, а сэсся бать-мам водзын петкӧдчам. Либӧ Сьӧдкыркӧтшын концертасям пӧдругакӧд. Тайӧ жӧ вӧр посёлок. Мунам вӧрӧ. Лӧсьӧдам сэні сцена, пуяс костӧ нюжӧдам занавес, сувтӧдам мыйкӧ лабич сямаӧс. Гортын гижала орчча керкаын олысь ныв-зонлы корӧм, а сэсся сьылам да кывбуръяс лыддям.

Школа бӧрын локті искусствояс колледжӧ. Помнита, сьылі «Волга-матушка». Но менӧ эз босьтны. Сэки буретш вӧлі примитӧны коми кыв тӧдысьясӧс. Гожӧмнас кӧ пӧ велалан, босьтам. Но кыдзи? Пыри сэсся дирижёрско-хорӧвӧй юкӧнӧ. Сэки весиг эг на дзик пыр гӧгӧрво, мый лоа дирижёрӧн.

Но ме пыр вӧлі «тыдала» хорас. Велӧдысьыс вӧлі ӧлӧдас: «Галя, тані тэ эн сьыв, а тані лӧнь-джыка…». Велӧдысьӧй, Галина Ивановна Назарова, ме сійӧс сэтшӧма пыдди пукті, шуис, мый меным колӧ сьывны.

Дирижёрско-хорӧвӧй юкӧнтӧ помалі да водзӧ велӧдчыны мунны эг вермы. 1990-ӧд воясӧ олім гӧлиника. И медаси опера да балет театр хорӧ. Сьылі сэні кык во. И Ия Петровна Бобракова ыстіс менӧ водзӧ велӧдчыны Уфаӧ.

—Эз вӧв окота кольччыны сэтчӧ?

—Эз. Менӧ пыр татчӧ кыскис. И Уфаын велӧдчигӧн тӧді, мый помала да воа Сыктывкарӧ. Вӧлі кад, кор семьяӧн удж-мог серти ковмис ветлыны верӧслӧн чужанінас. Чебоксарыын уджалім кык сезон, но менӧ ёна кыскис бӧр татчӧ. Ме гажтӧмтчи сыктывкарсаысь, татчӧс ёртъясысь, театрысь. Но и сэні миянӧс бура вочаалісны. А кор бӧр татчӧ мӧдӧдчим, кодсюрӧлӧн весиг синваыс петіс.

—А мый тіянӧс татчӧ сэтшӧмасӧ кыскӧ?

—Тайӧ ӧд менам чужанін. Тані бать-мамӧй, ёртъясӧй. Ме думысь, кӧні чужин, сэні и ковмин.

Сцена — аслыспӧлӧс мир

—Галина Васильевна, ме радейта юасьны уджалігӧн серамбанаторъяс йылысь вӧвлӧм. Чайта, и тіян эм мый казьтывны…

—Дерт, быдсямаыс овлӧ. Кыдз шуласны, сцена — аслыспӧлӧс мир. Шуам, Англияын ме уси сцена вылысь (тайӧ эськӧ абу тешкодь, сэки серам эз пет), но видзӧдысьяс эз казявны. Бара жӧ «Кармен». Колӧ шуны, гастролируйтігӧн уна сикас сцена вылын петкӧдчам: кӧнкӧ сійӧ ыджыд, кӧнкӧ ичӧт, кыткӧ кузь, кыткӧ пӧката, и быдлаӧ колӧ велавны. И сідз, Йоркын сценаыс вӧлі ыджыд, кӧрт, сэні нуӧдӧны рок-концертъяс. Меным колӧ вӧлі сцена вылӧ кайны, и друг биыс кусі. Пемыдас кималасӧн корси содсӧ, кая и вольскӧбті да уси. Но удиті кутчысьны да турник вылӧ моз кавшаси. Бӧрсянь вӧлі петӧны Алёна Лодыгина (кутіс бӧрдны, Галя пӧ уси) да Андрей Ковалёв. Найӧ меным отсалісны. Дойми али эг, сэки эг кыв, тыдалӧ, адреналиныс ылькнитіс да. Петі сцена вылӧ да сьылі вирӧсь пыктӧм льӧбйӧн. Бӧрыннас нин казялі, лӧзӧдӧма гӧгӧр. Быдлаті вӧлі доймӧ.

А овлӧ, шыбита шпага — лэбӧ оркестрӧ. Либӧ ыджыд чиган исергаӧй оркестр гуӧ усьӧ. Сэсся бӧрыннас сетӧны. И татшӧм серамбана лоӧмторйыс уна.

Мед юргис гӧлӧс

—Артистъяс унаӧн суевернӧйӧсь. А ті?

—Ме эска Енлы. Дерт, ёна тшӧкыда вичкоӧ ог ветлы. Тӧдса Питиримкӧд, сійӧ менӧ корлывлӧ жӧ сьывны, кор дасьтӧны праздникъяс кежлӧ концерт. Окотапырысь кӧсйыся. И со Енмыс, висьталі тай, отсаліс меным творческӧй рытӧс дасьтыны. Сцена вылӧ петтӧдз пыр пернапасася. Унаысь на дай.

—Ӧнӧдз майшасянныд?

—Тайӧ абу йитчӧма полӧмкӧд. Но ме пыр думайта, мед эськӧ гӧлӧсӧй бура юргис. Сэсся кыла, бура юргӧ — и лов вылын личалӧ. Ӧд овлӧ, висигӧн лоӧ петны сцена вылӧ. Ӧтчыд менам лыбис температура, а колӧ ворсны «Евгений Онегинын». Температурасьыс пельӧй тупкысис, и ачымӧс ог кыв. Кӧть эськӧ уджъёртъяс такӧдісны, бура пӧ юргӧ гӧлӧсыд. Тадзи петкӧдчӧм бӧрад, дерт, колӧ шойччӧдыштны гӧлӧстӧ.

—А кыдзи сійӧс видзанныд? Кывлі, сьӧкыд вокальнӧй партияяс водзын кодсюрӧ весиг некодкӧд оз сёрнитны.

—Ме эськӧ сёрнита. Курыд юантор видлыны оз позь, семечки, виноград оз жӧ. Мороженӧйӧн сӧмын гожӧмнас чӧсмася. Бура колӧ узьны. Лов вылад кор сьӧкыд, петкӧдчӧм водзад рутӧ колӧ кыпӧдны. Оз ков бӧрдны — тупкысьӧ жӧ гӧлӧсыд.

«Кӧсъя сьывны»

—Тіян уна яръюгыд образ, 15 во сцена вылын. Тіян видзӧдлас серти, тайӧ уна али этша? И кутшӧм рольяс кӧсъянныд на ворсны?

—Ме тшӧтш та йылысь неважӧн мӧвпалі. Быттьӧ сӧмын на медаси театрӧ, а дас вит во нин кольӧма. Менам эм нин опыт, отсася том сьылысьяслы. Чайта, тайӧ сэтшӧм кад, вылыс тшупӧд, кор тэ уна нин кужан-верман, но уна мый водзын на. Кӧсъя сьывны мецце-сопранолысь став репертуарсӧ. Торъя нин роч шылад улӧ менам гӧлӧсӧй бура «водӧ».

Кӧсъя Камиль Сен-Санслӧн «Самсон и Далила» операын сьывны, но ог тӧд, збыльмас оз тайӧ. «Аида» операын тай кӧсйи петкӧдчыны да, збыльмис.

—Театр да шылад кындзи нӧшта мый радейтанныд? Мыйӧн ноксянныд?

—Ме ачымӧс мӧд профессияын ог аддзы. Но водзвыв он тӧд, кодарӧ олӧмыд бергӧдчас. Мыйкӧ кӧ лоӧ, гашкӧ, дзоридзӧн кута вузасьны либӧ челядькӧд ноксьыны. А ӧні кӧсъя сӧмын сьывны, ме удж вылӧ азым да быдторйӧ окотапырысь босьтча…

<> Екатерина МАКАРОВА. Снимокъясыс Коми Республикаса опера да балет театр архивысь.