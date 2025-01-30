Унаӧн талун асьныс нин пӧч-пӧльяс

Комиын геройяс во йылысь юӧртігӧн регионса веськӧдлысь Ростислав Гольдштейн пасйис, мый геройясӧн лоӧны оз сӧмын Великӧй Отечественнӧй войнаса, торъя военнӧй операцияса да мукӧд тыш-косьса ветеранъяс, но и республика сӧвмӧдӧм могысь зільысь-уджалысь войтыр. Татшӧм жӧ и кардиодиспансерысь акушер-гинеколог Ася Романовна Шарыгина.

Январь 4 лунӧ Ася Романовналы тырис 90 арӧс, и юбилейӧн чолӧмалӧм могысь сійӧс корлісны бурдӧдчанінас.

Медицинаын сійӧ зільӧма 45 во, на пиысь комын ӧкмыссӧ отсалӧма кага чужтысь аньяслы. 1966 восянь вӧлӧма Сыктывкарса роддомын врач-гинекологӧн.

Сылӧн дӧзьӧр улын чужӧмаяс пӧвстысь унаӧн нин асьныс лоисны пӧч-пӧльӧн.

Кольӧм нэмся 70-80 воясӧ Ася Романовна уджалӧма Коми Республикаса больничаын главнӧй врачӧс вежысьӧн, сэсся юрнуӧдӧма республикаса роддомын отделениеӧн.

Кӧкъямысдас арӧсӧн пенсия вылас петтӧдз зільӧма кардиодиспансерын кага ваян юкӧнын.

Уна вося бур уджысь врачӧс наградитӧмаӧсь «Ветеран труда» медальӧн, почёт грамотаясӧн да аттьӧалана гижӧдъясӧн. Ася Романовна Шарыгина – Коми Республикаса заслуженнӧй врач.

–Ася Романовна, тіян отсӧгӧн чужис Сыктывкарын, республикаын уна олысь. Ті уна вӧчинныд миян регионлы, и тіян удж-олӧмныд петкӧдлӧ зільлуннытӧ, ыджыд сям-кужӧмнытӧ.

Сиа тіянлы крепыд дзоньвидзалун да кыпыд ловру, – аттьӧаліс ветеранӧс регионса дзоньвидзалун видзан министерствоӧн веськӧдлысь Ирина Кондратьева.

<> Диана СКАЛАЦКАЯ. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.