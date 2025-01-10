Сьӧлӧмӧдзыд мичыс сидзӧ…

Удораса вӧр-ва нэм кежлӧ пырӧма Сергей Гордеевлӧн фотографияясӧ. Енмыс сетӧма мортыслы аслысног аддзыны эзысьӧн дзирдалан тӧвся еджыд лым, зарниӧн лӧсталан Мозын да Вашка, ичӧтик юяс да ёльяс, сиктъяс да грездъяс, пыдӧс тӧдтӧм джумса кодзувъяс, нэмӧвӧйся сук парма да енэжланьыс синысь пожӧмъяс, тшак да вотӧс, звер да пӧтка – ставыс Сергей Михайловичлӧн фотоясас быттьӧ нӧшта на ловзьӧ да корӧ волыны тайӧ мича местаясас.
Удораса морт, Сергей Михайлович, пенсия вылӧ петӧм бӧрас став выннас да ловнас суніс радейтана уджас – ветлӧдлӧ кыті подӧн, кыті пыжӧн, кыті и машинаӧн – да корсьӧ чужан муысь медся мича пельӧсъяс, медся лов кыпӧдан-югдӧданінъяс да асалӧ найӧс, медым сэсся чуймӧдны аддзӧмторнас и мукӧдӧс…
Мойвиӧ чуймавны Удораса шемӧс босьтан вӧр-ваӧн и миянлы. Некымын во нин Сергей Михайловичкӧд ёртасьӧ «Войвыв кодзув» журнал. А заводитчис ёртасьӧмыс тадзи. Коркӧ звӧнитіс редакцияӧ важся автор Антонина Гордеева. Сёрнитім поэзия йылысь, гижӧдъяс йывсьыс, и кыдзкӧ воим журнал кышӧдӧдз… Антонина Михайловна и шуис, менам вокӧй пӧ ӧд фотограф. Босьтӧй пӧ сылысь снимокъяссӧ. Зэв ӧд мичаӧсь. Звӧнитім. Тӧдмасим. Сергей Михайлович ыстіс кымынкӧ фото. И сё збыль! Быттьӧ буретш миян журналлы и вӧчӧма найӧс. И композиция сертиыс, и рӧм сертиыс, и лов сертиыс… И сэксянь Сергей Гордеевлӧн снимокъясыс кутісны мичмӧдны «Войвыв кодзув» журналнымӧс. Дас кык номерын пӧ петаліс, – артыштӧма Сергей Михайлович. Чукӧрта пӧ тайӧ фотояссӧ торъя папкаӧ. А ми на и вӧзйим: журналлы сё во тыригӧн, 2026 воын, позяс тайӧ папкасьыс дзонь выставка нин вӧчны.
Чужан мулӧн кутшӧм сӧстӧм синва ––
Юяс, тыяс, сӧстӧм эзысь ёль.
Сьӧлӧмад кӧ тэныд сійӧ инмас,
Некор сійӧс сэсся он нин коль.
Чужан мулӧн кутшӧм крепыд видзысь ––
Вежа ниа – вӧр-ваыслӧн мич.
Сьӧлӧмӧдзыд сылӧн мичыс сидзӧ.
Чужан муӧс видз жӧ, Енмӧй, видз.
Чужан мулӧн кутшӧм джуджыд енэж – –
Кодзувъяслӧн пыдӧс тӧдтӧм джум.
Кодзувъяслысь кора, кора Енлысь,
Мед жӧ татысь некытчӧ ог мун.
<> Нина Обрезкова. Снимокъясыс Сергей Гордеевлӧн.