Справка о новом регулировании оборота сим-карт

С 1 января 2025 г. — новое регулирование оборота сим-карт предусматривает особенности продажи сим-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства (изм., внесенные Федеральным законом от 08.08.2024№ 303-ФЗ, вступают в силу с 01.01.2025):

1) заключение договора об оказании услуг связи осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства

(паспорт, вид на жительство лица без гражданства, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, разрешение на временное

проживание лица без гражданства) и при условии подтверждения достоверности сведений о лице посредством ЕСИА и ЕБС (ч. 1 ст.

45.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ);

2) начало оказания услуг связи возможно только после подтверждения достоверности сведений о лице (абз. 7 п. 1.1 ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ);

3) договор об оказании услуг связи должен содержать сведения об идентификаторе (IMEI) пользовательского оборудования

(телефона, планшета и т.д.), в котором будет использоваться сим-карта. При установке сим-карты в другое устройство услуги связи не оказываются до указания IMEI этого устройства в договоре (ч. 3 ст.

45.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ);

4) заключение договора посредством сети Интернет не допускается (ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126- ФЗ);

5) лицу может быть выделено не более 10 номеров сотовой связи (ч. 4 ст. 45.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ);

6) указанные ограничения в отношении иностранных граждан не распространяются на дипломатических работников и членов их семей, должностных лиц международных организаций (ч. 5 ст. 45.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ).

Операторы связи обязаны привести ранее заключенные договоры с иностранными гражданами и лицами без гражданства в соответствие с новыми правилами до 1 июля 2025 г. или прекратить оказание услуг связи по таким договорам (ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2024№ 303-ФЗ).

С1 января 2025 г. — запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами (п. 7 ст. 54 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ).

Оплата телефонного номера должна осуществляться только при предоставлении паспорта или с использованием ЕСИА в банках, отделениях Почты России, салонах операторов связи и иных организаций, осуществляющих прием наличных платежей в соответствии с законодательством.

Вместе с тем устанавливается, что корпоративные/служебные номера предоставляются только работникам организации.

Кроме того, с 1 апреля 2025г.:

1) при покупке сим-карты иностранные граждане и лица без гражданства будут уведомлены об этом на Госуслугах и смс- сообщением;

2) в личном кабинете иностранного гражданина или лица без гражданства на Госуслугах будут отображаться все зарегистрированные на него телефонные номера. При этом лицо сможет отказаться от телефонного номера на Госуслугах.