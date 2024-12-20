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Более семи миллионов россиян стали пользователями мобильного приложения «Госуслуги.Дом»

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Напомним, что комплексная работа по цифровому преобразованию сферы ЖКХ для улучшения качества коммунальных услуг ведется по инициативе Президента России Владимира Путина

Минстрой России совместно с Минцифры внедряют мобильное приложение «Госуслуги.Дом», которое упрощает процесс решения вопросов в жилищно-коммунальной сфере, предоставляя все услуги в одном месте.

В Коми уже более 65 тысяч пользователей установили это приложение. При этом сервисы ГИС ЖКХ используют не только граждане, но и органы власти — отметили в Минстрое республики.

Приложение предназначено для владельцев квартир и позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, отправлять заявки, участвовать в голосованиях на собраниях собственников, следить за отчетами управляющей компании. Также доступна возможность заказывать поверку счетчиков и оформлять страхование квартиры.

По информации Минстроя России, для дальнейшего развития приложения оператор системы добавит возможность использования «Госуслуги.Дом» владельцами индивидуальных жилых домов, а также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, можно будет дать контролируемый доступ к функционалу приложения нанимателям жилья и решать вопросы ЖКХ за близких родственников.

Приложение «Госуслуги.Дом» систематически обновляется и дополняется новыми функциями. Так, в сентябре была добавлена коллективная заявка, позволяющая подавать обращение в управляющую организацию совместно с соседями.

Авторизоваться в ГИС ЖКХ и приложении «Госуслуги Дом» можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.

Более семи миллионов россиян стали пользователями мобильного приложения «Госуслуги.Дом»
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