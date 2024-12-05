Котӧртӧ, лэбӧ, тэрмасьӧ…

Кыланныд-ӧ ті выльвося русӧ? Декабрь нин ӧд ывлаас. Регыд-регыд пуксяс тӧв, сапкас-лымъялас, а сэн нин и Кӧдзыд пӧль Лымныв внучкаыскӧд локтас чолӧмавны Выль 2025 воӧн!

Веськыдасӧ кӧ шуны, ачым кольӧм вежонӧдзыс эг жӧ выльвося руа вӧв. А сэсся Изьваысь «Коми му» газетлӧн зэв бур ёрт Игорь Колесов юксис асланыс творческӧй котырӧн дасьтӧм-снимайтӧм-йӧзӧдӧм «Бежит, летит, торопится…» выль клипӧн. Ок, кыпыд да гажа артмӧма! Кывзіг-видзӧдігас нин менам кӧнкӧ пытшкын ыпнитіс-ломзис, а сэсся и дзикӧдз шымыртіс-вевтыртіс выльвося руыс!

Игорьлӧн висьталӧм серти, сьыланкывйыс чужӧма здукӧн. Важся открыткаяс видзӧдалігӧн казялӧма, мый Кӧдзыд пӧль да Лымныв кындзи сэн серпасалӧма ичӧтик зонкаӧс — Выль во. Тадзи юрас воӧма, позьӧ пӧ ӧд сійӧс шӧр геройнас вӧчны, и припевсьыс медводдза строчкаясыс дзик пыр чужӧмаӧсь. А сэсся выльвося руыс ыззьӧдӧма гижны и ставнас сьыланкывсӧ. Кызь минут мысти «Бежит, летит, торопится…» вӧлӧма дась. Та бӧрын нин петкӧдлантор дасьтан уджас сюртчӧмаӧсь важ ёртъясыс, кодъяскӧд кык во сайын дасьтӧмаӧсь «Тридцать первого декабря!» клип.

«Бежит, летит, торопитсясӧ…» снимайтӧмаӧсь кык лунӧн. Медводдзаас уджалӧмаӧсь ывлавылын, веськыда вӧрын. Сэн снимайтӧмаӧсь Выль волы сиӧм клипъяс серти видзӧдысь-кывзысьяслы бура нин тӧдса Ляна Ануфриеваӧс. Мӧд лунас чукӧртчылӧмаӧсь нин патераын сувтӧдӧм ретрокоз дорын. Ёлкасӧ мичмӧдӧмаӧсь Игорь Колесовӧн чукӧртӧм-видзанторйӧн — космослы сиӧм кольӧм нэмся 60-80-ӧд воясӧ вӧчӧм чачаясӧн. Ворсӧмаӧсь кык восайся «Тридцать первого декабря!» клипысь геройяс Леона Шахова (Лымныв), Павлик Бучнев (Выль во) да Сергей Терентьев (Кӧдзыд пӧль), а сідзжӧ выльяс — Евгения Артеева да Владислав Канев (ыджыдджык чой-вокыс).

Неуна тӧдмӧдыштам клипын снимайтчӧмаяскӧд. На пӧвстын медся дзоляыс — вит арӧса Павлик Бучнев. Ичӧтик зонка кык арӧсӧн кымын «висьмӧма» Юрскӧй кадся пемӧсъясӧн да вӧр-васа олысьясӧн. Сэки челядьлы небӧгъяс кындзи пӧчсяньыс сылы вичмӧмаӧсь динозавръяслы сиӧм 1983 воӧ ньӧблӧм тӧдмӧдан открыткаяс. Мамыс казялӧма, мый пиыс здукӧн сюркнялӧ пель саяс ыджыдсьыс-ыджыд рептилия нимъяссӧ, ошкӧма сійӧс таысь да ньӧбӧма быдса энциклопедия. Павликлӧн талун кежлӧ ӧкмӧма нин 5 ыджыд динозавр, 20 ичӧтик, нёль — тэчана да лыдтӧм-тшӧттӧм открытка. Та кындзи Павел радейтӧ ворсны театрысь. Юрыс та серти бура уджалӧ да, ачыс думышталӧ петкӧдлантор сюрӧс-сюжетсӧ, разӧдӧ бать-мамыслы чачаяс да висьтавлӧ кывъяссӧ. А нӧшта на зонка окотапырысь пӧжалӧ мамыскӧд чӧскыд блин да поводдя вылӧ видзӧдтӧг прӧст кадӧ гуляйтӧ бать-мамыскӧд да Джеки кутюкӧд вӧрын.

Леона Шаховалы сизим арӧс тырис, и тавосянь сійӧ Сизябса школаын велӧдчысь. Выльвося клипъясысь Лымныв чужӧма Кӧдзыд пӧль внучкалы медся лӧсялана кадӧ — тӧв шӧрын, январь 20 лунӧ.

Медводдзаысь Леона петкӧдчӧма «Изьва олӧ!» клипын куим арӧсӧн, а сы бӧрын — «Изьва во гӧгӧр» циклса быд уджын. Нывка радейтӧ серпасасьны. Мӧдӧд во нин котралӧ Изьваса искусство школаын художество студияӧ. Игорь Колесовлӧн кывъяс серти, Леона — творческӧй котырса аслыспӧлӧс пас-талисман. Зэв мусаник да енбиа морт. А нӧшта на — Заречьеысь пӧ медбур да меддона ёрт.

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Ӧти кывйӧн, клипыс артмӧма мича, кыпыд да ышӧдана. Газет лыддьысьяс вермасны тӧдмасьны-нимкодясьны сыӧн улынджык вайӧдӧм куар-код серти вуджӧмӧн. А ми сиам Игорь Колесовлы творчествоын водзмӧстчысь Изьваса ёртъясыскӧд уна на вермӧм да мича-гажа петкӧдлантор-клип.

Локтан Выль воӧн, ёртъяс!

<> Елена Плетцер. Снимокъясыс Игорь Колесовлӧн.