Емдінсасянь ставныслы — «шах» да «мат»

Микуньын нуӧдісны шахмат кузя Коми Республикаса первенство.
«Сиктын спорт» спартакиадаын вермасисны Сыктывдін, Сыктыв, Емдін, Кӧрткерӧс, Княжпогост да Кулӧмдін районъясысь командаяс.
Мужичӧйяс пӧвстысь шахмат пӧв вылын вермис Сыктыв районысь Александр Митюшев. Мӧд да коймӧд места шедӧдісны Емдінысь Сергей Елфимов да Сыктывдінысь Сергей Долгов.
Нывбабаясысь медбура ворсіс Емдінысь Людмила Трошина. Эзысь да бронза босьтісны Сыктывдінысь Мария Кусова да Кулӧмдінысь Вера Лодыгина.
Командаяс костын медуна очко ӧкмис емдінсаяслӧн. Сыктывдінса команда мӧд, а Сыктывса — коймӧд местаынӧсь.
Первенствосӧ нуӧдісны «Демография» нацпроектлӧн «Спорт – норма жизни» уджтас серти.
<> Гижӧдъяссӧ дасьтіс Николай Размыслов. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.