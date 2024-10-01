В Коми почти 2800 семей получили ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка

Эта мера поддержки включена в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» и выплачивается до исполнения ребенку трех лет.

Напоминаем: на детей, которые родились начиная с 1 января 2023 года, ежемесячная выплата при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется только в виде единого пособия Социальным фондом России. Однако, если третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2022 года включительно, то семья может выбрать — получать эту меру поддержки в виде единого пособия или через центры соцзащиты по тем правилам, которые действовали до введения единого пособия.

На получение выплаты через центры соцзащиты могут рассчитывать семьи, в которых до 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, и доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе на год обращения за этой мерой поддержки.

— На 2024 год величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Коми в целом по республике – 20 044 рубля, соответственно, двукратная величина – 40 088 рублей. Таким образом, например, полная семья с тремя детьми может претендовать на выплату, если ее доход не больше 200 440 рублей. А доход семьи с одним родителем и тремя детьми не должен быть больше 160 352 рублей, — пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Через центры соцзащиты выплата назначается в размере установленной в республике величины прожиточного минимума ребенка. Сегодня он составляет 21 919 рублей — в северной природно-климатической зоне Коми и 17 251 рубль – в южной природно-климатической зоне нашего региона.

За 9 месяцев текущего года эта мера поддержки назначена 2793 семьям на 2852 детей. Общая сумма бюджетных расходов на эти цели за январь-сентябрь 2024 года составила около 388,4 млн рублей.

Если в семье третий ребенок родился до 31 декабря 2022 года включительно, и на этого ребенка родители предпочитают получать единое пособие, то подавать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ «Мои документы» или местный офис Социального фонда России.

Если же семья хочет получать выплату по старым правилам через центры соцзащиты, то обращаться за ее назначением можно также на портал «Госуслуги» , в МФЦ «Мои документы» или же в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания.