Кольӧм вежонӧ Сыктывдін районын Выльгортса Э.А.Налимова нима музейын вӧлі студентъяслы нималана карикатурист Аркадий Размысловкӧд творческӧй аддзысьлӧм.

Казьтыштам, музейын неважӧн воссис Аркадий Алексеевичлӧн «И смех, и слёзы, и любовь» выставка, кодӧс сиисны енбиа художниклӧн тшупӧда паслы. Август 31 лунӧ Аркадий Алексеевичлы тыри 85 арӧс.

–Миянлы зэв нимкодь, мый Аркадий Алексеевич Сыктывдін районса, чужаніннас лыддьӧ Паль да Сотчӧм грездъяс. И, дерт, окота тӧдмӧдны матӧджык татшӧм енбиа мортыскӧд том йӧзӧс. Та вӧсна и котыртім аддзысьлӧмсӧ. И эг прӧста сідз, а мед нӧшта и юксяс аслас кужӧмлунӧн томуловкӧд, – висьталіс Э.А.Налимова нима музейӧн веськӧдлысь Владимир Муравьёв.

Творческӧй аддзысьлӧмсӧ нуӧдіс «И смех, и слёзы, и любовь» выставкалӧн куратор, Коми Республикаса Национальнӧй галереяын зільысь Людмила Михайловна Быстрова. Сійӧ неуна висьтыштіс Аркадий Размысловлӧн уджъяс йылысь.

Аддзысьлӧм вылӧ воліс и Пальса библиотекаӧн веськӧдлысь Елена Тырина, коді интервьюын моз юасис Аркадий Алексеевичлысь олӧм да творчество йылысь.

Но медшӧр сюрӧснас лоис шарж серпасалӧм. Аркадий Размыслов вайӧма вӧлі сьӧрсьыс Суворов училищеын велӧдчандырся альбом.

Казьтыштам, Аркадий Размыслов велӧдчӧма Суворов училищеын кӧкъямыс во. Сэні и босьтчӧма серпасасьны. Медводз рисуйтчӧма стенгазетӧ, а сэсся заводитӧма йӧзӧдчыны газет-журналын.

–Кыдзи серпасавны шарж, мед эськӧ тэныд сэсся эз сюрав сысянь, кодӧс серпасалін? – юалісны студентъяс.

–Тэ ӧд сы вылын он лёкысь тешитчы, а, мӧдарӧ, гажӧдӧм ради, – вочавидзис Аркадий Алексеевич. – Менам эм быдса альбом, кӧні серпасалӧма и Комиысь тӧдчана йӧзӧс. Некод жӧ эз дузъявлы. Овліс сідз, мый асьныс на корлісны, мед рисуйта, – вочавидзис Аркадий Алексеевич.

Пасъя, тайӧ альбомсӧ петкӧдліс жӧ студентъяслы. Тшӧтш листалі, аддзи тӧдсаясӧс.

Студентъяс пиысь пыр жӧ сюрины окотитысьяс, мед на вылӧ серпасаласны шарж.

–Мый колӧ та дырйи вӧчны? – юаліс Коми Республикаса агропромышленнӧй техникумын велӧдчысь Кирилл.

–Пукав да нюмъяв, со листав тайӧ альбомсӧ, – корис Аркадий Алексеевич.

Шурс-шарс, и шарж дась. Кириллы вичмис мастерлӧн автографа серпас, мыйысь зонлы вӧлі ёна нимкодь.

Творческӧй аддзысьлӧмсӧ сигӧртігӧн Аркадий Размыслов вӧчис Э.А.Налимова нима музейлы нӧшта ӧти козин – серпас, кӧні сылӧн Паль да Сотчӧм чужаніныс. <>

Екатерина МАКАРОВА. Снимокъясыс авторлӧн.