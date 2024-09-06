Филиал РТРС «РТПЦ Республики Коми» начал трансляцию радиоканала «Радио Шоколад» во втором по величине городе региона.

29 августа с передающего объекта филиала РТРС в Республике Коми в Ухте начата эфирная трансляция новой для региона радиостанции «Радио Шоколад» в FM-диапазоне частот на частоте 103,9 МГц.

Региональным вещателем «Радио Шоколад» выступило ООО «МЕТРО», являющееся давним партнером филиала. «Радио Шоколад» стала уже третьей радиостанцией, начавшей эфирную трансляцию с передающего объекта филиала в городе Ухта в 2024 году: в июне — «Дорожное Радио» на частоте 100,2 МГц и в августе — «Европа плюс» на частоте 102,9 МГц.

Вещание новой коммерческой радиостанции ведется круглосуточно с использованием инфраструктуры РТРС — технологического здания, антенно-мачтовых сооружений и антенно­фидерных устройств. Высота подвеса передающей антенны составляет 72 метра.

До конца года в производственных планах предприятия организация вещания в Ухте ещё одной коммерческой радиостанции: «ПИ ФМ».