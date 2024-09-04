В рамках Комплексного плана мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в текущем году Генеральной прокуратурой Российской Федерации организовано проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится по трем номинациям «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик» в трех возрастных группах от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 до 25 лет. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призеров приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса, условия участия в нем, критерии оценки работ размещены на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life, на котором будет осуществляться прием конкурсных работ. Прием работ начат и продлится до 25 октября 2024 года.