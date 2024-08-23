Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России, численность абсолютно здоровых детей, относящихся к первой группе здоровья, не превышает 10%, не снижается число инвалидов детства и детей, страдающих хроническими заболеваниями. С целью повышения информированности подростков и их родителей о важности ответственного отношения к своему здоровью, Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделю с 28 августа по 3 сентября Неделей продвижения здорового образа жизни среди детей.

Мы привыкли произносить красиво и/или пафоснозвучащие штампы и не задумываемся, какие понятия заложены в них. Например, все слышали фразу «К здоровью нужно относиться бережно и сохранять его с детства». Но задумывались ли мы, что это значит.

В рамках объявленной Недели МЗ РФ обращает внимание подростков и их родителей на три составляющие, способствующие поддержанию и укреплению здоровья:

Ведение здорового образа жизни – важнейшее условие сохранения здоровья любого человека. Основным фактором его формирования у детей и подростков является семья, поскольку именно благодаря семье формируется установка на ведение ЗОЖ, закладываются основы индивидуального здоровья. Крайне важно родителям не только проводить с детьми и подростками беседы о важности: занятий физической культурой и спортом, отсутствия вредных привычек, соблюдения режима сна, отдыха, принципов здорового питания, благоприятного эмоционального состояния, но и собственным примером мотивировать их к ведению ЗОЖ. Детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций по оздоровлению для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей.

С возраста 1 года до 17 лет дети должны проходить обследование ежегодно, а углубленная диспансеризация проводится у детей в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Помимо профилактических осмотров узкими специалистами (невролог, оториноларинголог, хирург, уролог, ортопед, эндокринолог, окулист, психиатр, гинеколог, стоматолог), детская диспансеризация предполагает лабораторные анализы и дополнительные обследования – общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, тазобедренных суставов, сердца. Конкретный перечень зависит от возраста ребенка (см. рис. 1).

Задачей диспансеризации детей является воспитание здорового ребенка, обеспечение оптимального физического и нервно-психического его развития. Эффективность диспансеризации зависит от регулярности ее проведения.

Медицинские осмотры детей проводятся в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в поликлиниках по месту жительства.

В целях сохранения репродуктивного потенциала подросткам 15-17 лет рекомендуется проходить обследования репродуктивной системы. Подростковый возраст характеризуется физиологическими изменениями организма, когда интенсивно протекают процессы роста и развития. Патологическое течение этого периода в дальнейшем может оказывать неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию женщины. Так же в этом возрасте многие подростки начинают вести половую жизнь и сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. Доля абортов у девушек в подростковом возрасте составляет 10-15% от общего числа. Ведущим фактором в программе борьбы с незапланированной беременностью у подростков служит воспитание у них более серьезного отношения к использованию противозачаточных средств. Подростки должны быть информированы и о том, что применение некоторых видов контрацептивов снижает риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе ВИЧ, гепатитами В, С.

Полезные ресурсы

Видеоролики для школьников и их родителей о здоровом образе жизни, разработанные в рамках совместного проекта России с ВОЗ по развитию школьной медицины в странах Восточной Европы и Центральной Азии НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей». Ролики одобрены Минздравом России. Информационная база данных для реализации работы по охране здоровья обучающихся в образовательных организациях. Стратегические направления улучшения здоровья и развития детей и подростков.

Выводы

Профилактические осмотры и диспансеризация – залог правильного развития ребенка и сохранения его здоровья. Для сохранения репродуктивного здоровья, подросткам 15-17 лет рекомендуется регулярно проходить обследования репродуктивной системы. Родителям необходимо формировать у детей и подростков потребность в ведении ЗОЖ и личным примером, и беседами.



<> Материал для публикации подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА.

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