Причинами возникновения заболевания становятся курение, генетические факторы, низкая физическая активность, нерациональное питание и неблагоприятная экологическая среда. На начальной стадии рак лёгких хорошо поддаётся лечению. Почти в 80% случаев после операции наступает стойкая ремиссия, человек излечивается.

Выявить заболевание можно при прохождении профосмотров или диспансеризации. Поэтому не пропускайте и приходите на плановые осмотры!

Рак лёгких — одно из самых распространённых онкологических заболеваний