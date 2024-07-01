Емвальысь томуловлы – выль школа

Эжва районса Емваль микрорайонын выль школа, кодӧс артыштӧма 825 велӧдчысьлы, эштӧдан выйын нин да воссяс тавося сентябрь 1 лунӧ. Та йылысь юӧртіс регионса велӧдан да наука министерствоӧн веськӧдлысь Наталья Якимова.
Сылӧн висьталӧм серти, кольӧма вӧчны кутшӧмсюрӧ пытшкӧс удж, вайӧмаӧсь нин оборудование да мебель.
Школаас воссяс «Кванториум» технопарк, кӧні челядь ӧнія технологияясӧ пырӧдчӧмӧн кутасны велӧдны химия-биология да мукӧд предмет.
Дерт жӧ, томуловлы лоас кӧні вын-эбӧс песӧмӧн дзоньвидзалуннысӧ ёнмӧдны, вель уна тані спортплощадка-залыс да.
–Нимкодь, мый тайӧ школасӧ кыпӧдӧны оз сӧмын профессиональнӧй стрӧительяс, налы отсасьӧны и миян студентъяс, – пасйис Наталья Якимова. – Содтӧд на, июльын татчӧ воасны и школаын велӧдчысьяслӧн отрядысь томулов.
Казьтыштам, регионса мукӧд муниципалитетын моз Эжва районса Емвальын выль велӧдчанінсӧ кыпӧдӧма «Образование» нацпроект серти.
Гижӧдсӧ дасьтіс Александра АРТЕЕВА.
Снимокыс ӧтуввезйысь.