И Mortal Kombatын вермасисны

Сыктывкарын нуӧдісны корпоративнӧй спортфестиваль, кодӧс сиисны Россия лунлы.
Варччӧмын командаяс ордйысисны эстафетаын да ветымын метра дистанцияын. 3х50 метра эстафетаын финишӧдз медводз воис регионса физкультура да спорт министерствоысь команда. Мӧд да коймӧд местаынӧсь «ВТБ» банк да Питирим Сорокин нима Сыктывкарса государственнӧй университет.
Нывбабаяс пӧвстын ветымын метр медся ӧдйӧ уйис Анастасия Гемба (минспорт). Эзысь да бронза босьтісны Светлана Шарыпова («ВТБ») да Елена Маркина (Сыктывкарса госуниверситет). Мужичӧйяс пиысь зарни да эзысь шедӧдісны Николай Пищулин да Андрей Быков (кыкнанныс физкультура да спорт министерствоысь). Бронза вичмис Андрей Костырялы («ВТБ»).
Mortal Kombat компьютера спортын вермасисны кӧкъямысӧн, на лыдын и «Альфа-банкысь» сотрудникъяс. Зарни да бронза шедӧдісны регионса физкультура да спорт министерствоын уджалысьяс Александр Опарин да Ренат Акдавлятов. Эзысь вичмис СГУ-ысь Михаил Замысловлы.
Ордйысьӧмсӧ нуӧдісны «Демография» нацпроектлӧн «Спорт – норма жизни» уджтас серти жӧ.
<> Гижӧдъяссӧ дасьтіс Николай РАЗМЫСЛОВ.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.