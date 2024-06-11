Ни для кого не секрет, что любой алкоголь — это психоактивное вещество, которое провоцирует множество заболеваний. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует!
Как снизить потребление алкоголя и куда обратиться, если с вашими близкими случилась беда на этой почве, смотрите в карточках.
Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».
В Республике Коми стартовала неделя отказа от алкоголя