В Республике Коми стартовала неделя отказа от алкоголя

Ни для кого не секрет, что любой алкоголь — это психоактивное вещество, которое провоцирует множество заболеваний. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует!

Как снизить потребление алкоголя и куда обратиться, если с вашими близкими случилась беда на этой почве, смотрите в карточках.

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».