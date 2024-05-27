В Республике Коми проводится региональный этап XV Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – семья».

Конкурс направлен на привлечение внимания к современным проблемам семьи и детства, тиражирование лучших социальных практик помощи детям и семьям с детьми. Организатор конкурса — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Номинации для конкурса предлагаются следующие: «Жизнь замечательных семей», «Миссия: быть родителем», «Помощь рядом», «Статус: особенная семья», «Мы вместе!», «По семейным обстоятельствам», «История рода».

К рассмотрению принимаются печатные публикации, интернет-публикации, телевизионные сюжеты, радиосюжеты и подкасты на русском языке, вышедшие в федеральных, региональных, муниципальных СМИ, на официальных страницах учреждений/организаций/общественных объединений или в социальных сетях в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Выделены две специальные категории конкурсных работ: в каждой из номинаций будут отдельно оцениваться работы, созданные юными журналистами в возрасте от 13 до 18 лет и работы новостного (информационного) формата.

Объем печатной работы должен составлять не менее 4 000 печатных знаков с пробелами; хронометраж видео- и аудиосюжетов не должен превышать 40 минут. Хронометраж видео- и аудиосюжетов, заявленных в специальной категории «Новости», не должен превышать 5 минут. Объем печатной работы не должен превышать 1000 знаков с пробелами. Работы, объем/хронометраж которых не соответствует указанным параметрам, к рассмотрению не принимаются.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми https://mintrudsoc.rkomi.ru/provoditsya_xv_vserossiyskiy_konkurs_jurnalistskih_rabot_v_fokuse_semya

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3