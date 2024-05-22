Каждому третьему человеку однажды требуется переливание крови, а ее всегда не хватает. Присоединяйтесь к акции «IT донор» и станьте частью большого доброго дела!

Дважды в год российские айтишники сдают кровь и помогают спасать жизни. За 3 года участники акции сдали 720 литров крови и помогли спасти 3200 человек.

Акция пройдет с 3 по 7 июня. Она охватит все регионы страны — от Калининграда до Владивостока.

Узнать, как стать донором можно на официальном сайте Службы Крови Республики Коми: https://komirck.ru/

Приглашаем ИТ-специалистов из Республики Коми принять участие во Всероссийской социальной акции «IT донор»