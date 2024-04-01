Йитӧма сунисӧн

Син водзад дыр кежлӧ кольӧны сійӧ здукъясыс, кор мыйкӧ йиджӧ сьӧлӧмӧдзыд. Тадзи ме неважӧн веськавлі юркарса коми культура шӧринӧ «Нить» выставка вылӧ. Тані тӧдмӧдісны аньяслӧн куим кӧлена – ыджыд мам, мам да ныв – Алевтина Князевалӧн, Галина Артёменколӧн да Наталья Ширяевалӧн творчествоӧн.

Уджъяссӧ вӧчӧма уна сикас техникаын: фриволите, кыӧма емӧн да крючокӧн, вышивайтӧма вурсян машинкаӧн, кутшӧмсюрӧ удж мичмӧдӧма аппликацияӧн да кипом вышивкаӧн.

Позьӧ шуны, тайӧ семьяас сунисыс аслыссяма символ-пас. Сійӧ йитӧ кӧленаяссӧ ДНК моз да вуджӧ мамсянь нылыслы.

Ыджыд мамыс

Алевтина Князева чужлӧма Кӧрткерӧс районса Адзорӧмын. Радейтӧма кысьыны-вышивайтчыны. Велӧдлӧма сійӧс, дерт жӧ, кӧнкӧ, аслас мамыс на. «Нить» выставкаын позис тӧдмасьны аньлӧн уджъясӧн: ыджыд паськыд кыӧм шалльӧн да куим вышивкаӧн. Сылӧн вышивайтчыны радейтӧмыс вуджӧма нылыслы да внучкаыслы. Дона мортсӧ бурӧн казьтыштӧмӧн бӧръяясыс и котыртлісны-дасьтісны тайӧ выставкасӧ.

Мамыс

Галина Артёменколысь сьӧлӧмсӧ бурмӧдӧ фриволите – кыӧ брошка-колье да мукӧд мичмӧдчантор. Ас киӧн вӧчӧмаыс артмӧ шензьӧдана мича, сійӧс абу окота вӧрӧдны, а кӧсъян сӧмын видзӧдны да нимкодясьны.

– Фриволите – тайӧ микромакраме. Кысьӧны чӧлнӧкӧн, – висьталіс Галина. – Да и сунисыс колӧ ён, мед позис вӧчны топыд гӧрӧд. Ме вӧдитча кучик вуран сунисӧн. Фриволите отсӧгӧн ме водзті кыи дзоридз кашпояс. Ӧні ёнджыка аньяслы мичмӧдчанторъясӧн «вися».

Ӧти уджсӧ позьӧ кыны и ӧти рытӧн. Но тайӧ, дерт, локтӧ опытӧн. Быд выль заводитӧмтор – ыджыд шуд, и пыр ӧдйӧджык окота аддзыны мичмӧдчанторйыдлысь чужӧмбансӧ. А таысь кындзи кажитчӧ бӧрйыны колана бисер, моль. Найӧс видзан кӧрӧбъясыс – менам меддона куд.

Нылыс

Наталья Ширяева семьяас медся том ань, кодлы вуджӧма творчество дорӧ муслуныс. Неважӧн сылӧн чужӧма Василиса ныв. Код тӧдас, гашкӧ, и сійӧс кутас кыскыны суниса уджӧ.

Наталья ыджыд мамыс моз жӧ вышивайтчӧ, та понда мӧдыс козьнавлӧма ассьыс мулине суниссӧ, коді ӧнӧдз на лыддьыссьӧ медбурӧн да меддонаӧн. Сӧмын вышивайтчӧ Наталья ёнджыкасӧ вурсян машинкаӧн. Корсюрӧ, дерт, и кинас гладьӧн. Кыкнан техникаыс сьӧлӧм сертиыс.

– Ме шуда, мый артмис петкӧдчыны «Нить» выставкаын, – шуӧ Наталья. – Тан тӧдмӧдім гӧсьтъясӧс ыджыд мамлӧн, мамлӧн, менам, а нӧшта искусство гимназияын велӧдчысьяслӧн уджъясӧн. Гимназияын ме зіля художествоа юкӧнын, велӧда уна предмет, но медрадейтанаясыс – вышивка да анимация.

Серпасъяссӧ пырджык босьта юрысь. Урокъяс дырйи тшӧкыда вӧзъя ассьым мӧвпъясӧс. Велӧдчысьяскӧд ми дасьтім нин акань вышивайтан коллекция. А выставкаын петкӧдлім «Четыре желания» дзоридзьяса панно. Ыджыд мамӧй пыр шулывліс: нимкодь пӧ аддзыны, кыдзи ловзьӧ серпас. Менам уджъясӧй – тайӧ абу копияяс. Найӧ – менам мир, ачым дасьта композиция, бӧръя рӧм да петля ыдждасӧ. Окота, дерт, и нылукӧс велӧдны кысьыны, но кыдзи нин сэсся артмас. Кизьтӧ вурны, чайта, велӧда.

Натальялӧн выставкакӧд йитчӧма ӧти зэв аслыспӧлӧс лоӧмтор. Коркӧ «Клюква. Нить» пленэр дырйи бабъяс петкӧдлӧмаӧсь ичӧтик чышъян, кӧні вӧлӧм вышивайтӧма дзоридз да гижӧма Вася ним. Миянлы пӧ эз висьтавны, кодлӧн тайӧ, но ӧд гӧгӧрвоана, мый тадзи воссьӧ кодлӧнкӧ радейтчӧмыс.

Натальялы сэки зэв ёна кажитчӧма тайӧ уджыс. Гортас воӧм бӧрас юрас чужӧма выль серпас, да ань заводитӧма вышивайтны. Но абу помалӧма да, вышивкаыд уна во куйлӧма шкапас вӧрзьӧдлытӧг, весиг вунлӧма нин. И со выставка кежлӧ дасьтысигӧн Натальялы сюрӧма тайӧ помавтӧм «Вася» уджыс… Ёна и чуймӧма, ӧд нылуксӧ шуӧны Василисаӧн. Ӧні тайӧ уджыс сылӧн медрадейтана. Со кыдз на овлӧ!

Надежда Пунегова.

Снимокъясыс Наталья Ширяевалӧн гортса архивысь.