В СЫКТЫВКАРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК на XI межрегиональный Конкурс бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо» имени Александра Лобановского.

Организатор – Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов.

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ люди с инвалидностью от 18 лет, члены Всероссийского общества инвалидов, в том числе представители общественных организаций инвалидов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Отборочный тур проходит в заочном формате.

Ждём заявки от исполнителей из Республики Коми до 30 апреля 2024 г.

Приём заявок для участников из других регионов продлён до 29 апреля 2024 г.

Очный этап (для прошедших отборочный тур) состоится с 3 по 7 июня 2024 г. в двух городах: сам конкурс будет проходить в г.Сыктывкаре, Гала-концерт — в г.Ухта.

Куратором конкурса назначена Качанова Алла Владимировна.

Любые вопросы можно задавать ей.

По номеру тел. в Сыктывкаре: 8(8212) 51-37-95

По адресу электронной почты: komivoi@yandex.ru

Положение о конкурсе

Приложение к положению