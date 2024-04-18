Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Уджалам да шойччам саридз дорын

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Комиысь журналистъяс вежон чӧж нин уджалӧны да шойччӧны Крымса «Северное сияние» санаторийын. На пӧвстын и Коми йӧзӧдчан керкаын зільысьяс Павел Симпелев да Екатерина Макарова.

Республикаса кар-районысь журналистъяс Сакиӧ воисны апрель 11 лунӧ да кутасны уджавны-шойччыны саридз дорын пӧшти кык вежон. Татшӧм позянлуныс лои регионса юралысь Владимир Уйба отсӧгӧн.

Казьтышта, Сакиын «Северное сияние» санаторийыс — миян республикаса. Бӧръя куим восӧ тані унатор бурмӧдӧмаӧсь-выльмӧдӧмаӧсь: дзоньталӧмаӧсь жыръяс, ньӧбӧмаӧсь выль оборудование, медалӧмаӧсь специалистъясӧс.

Водзті тані дзоньвидзалун бурмӧдны позьӧ вӧлӧм тулыссянь арӧдз, а ӧні — во гӧгӧр чӧж. И мый медся тӧдчанаыс: кызвын шойччысьыс — Комиын олысьяс.

Кыдзи пасйис санаторийӧн веськӧдлысь Олег Кирейшин, «Северное сияниеын» ӧкмысдас прӧчент бурдӧдчысьыс — Комиысь воӧмаяс. Сьӧм вештытӧг шойччыны да дзоньвидзалун ёнмӧдны вермӧны и челядь, и верстьӧ да олӧмаяс. Путёвкасӧ вичмӧдӧ регионса йӧзлысь дзоньвидзалун видзан министерство терапевт либӧ педиатр дорӧ шыӧдчылӧм бӧрын.

Санаторийыс дзик саридз дорын. Кыдз шуласны, жырсьыд воськовтан-петан — и саридзын нин. Дерт, ӧні ваыс кӧдзыд на да, купайтчыны он лысьт.

Но позьӧ лолавны сӧстӧм сынӧднас, ӧд таысь дзоньвидзалуныд тшӧтш бурмӧ. Сэсся и санаторийса бассейнын васӧ шонтӧны, сідзкӧ, окотитысьяслы позьӧ уялыштны.

Журналистъяслы тані уджалӧмысь зэв нимкодь (кодлы нӧ абу окота саридз дорад зільнытӧ?!). Сідзжӧ миян эм позянлун бурмӧдны дзоньвидзалун, нимкодясьны мича вӧр-ваӧн. Да и Крымса уджъёртъяскӧд аддзысьлӧмыс, опытӧн ӧта-мӧдкӧд юксьӧмыс тшӧтш зэв колана.

«Северное сияние» санаторий йылысь паськыдджыка гижам газетлӧн матысса номерын.

<> Екатерина Макарова.
Снимокъясыс авторлӧн да Дарья Шучалиналӧн.

Уджалам да шойччам саридз дорын

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