Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей. Препараты также необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, людям различных, связанных с риском, специальностей.
Донорская кровь помогает спасть жизни!
Что такое донорство крови? Подробнее смотрите в карточках
Отметим, что донорство крови является важной составляющей в сохранении и укреплении общественного здоровья и отвечает задачам национального проекта «Демография».
С 15 по 21 апреля в Республике Коми проходит неделя популяризации донорства крови