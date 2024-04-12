Новый закон усилит ответственность за нарушения правил безопасного использования газового оборудования

17 апреля вступает в силу Федеральный закон от 06.04.2024 № 77-ФЗ, который усилит ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования.
Увеличен штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:
– для физлиц от 5 000 до 10 000 рублей
– для должностных лиц от 25 000 до 100 000 рублей
– для юридических от 200 000 до 500 000 рублей.
Установлены штрафы:
— за уклонение от заключения договора о техобслуживании газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования в размере от 5 000 до 10 000 рублей.
— за проведение работ по техобслуживанию газового оборудования организацией, которая не имеет статус газораспределительной — для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц от 100 000 до 500 000 рублей.
Напомним основные требования, обеспечивающие безопасное использование газового оборудования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410
Жителям газифицированных квартир необходимо:
• заключить с газораспределительной организацией договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования и ежегодно предоставлять сотрудникам данной организации доступ для проведения техобслуживания;
• следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;
• при выявлении неисправности газового оборудования, при необходимости замены и перемещения газового оборудования обращаться только в специализированную организацию, с которой заключен договор;
• перекрывать кран подачи газа при выходе из дома на длительное время;
• обеспечить достаточное проветривание во время и после использования газовых приборов;
Запрещается:
• самостоятельно устанавливать, заменять, ремонтировать, перемещать газовые приборы, производить самостоятельную газификацию дома, квартиры, дачи и т.п.;
• проводить перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь таких помещений без согласования со специализированными организациями;
• отключать на газовых приборах автоматику безопасности и регулирования;
• пользоваться неисправным газовым оборудованием;
• оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
• допускать к пользованию газовыми приборами малолетних детей;
• использовать газ и газовые приборы не по назначению, (например, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений или сушки белья);
• пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
• перекрывать вентиляционные каналы, а также «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.