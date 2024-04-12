Новый закон усилит ответственность за нарушения правил безопасного использования газового оборудования

17 апреля вступает в силу Федеральный закон от 06.04.2024 № 77-ФЗ, который усилит ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования.

Увеличен штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:

– для физлиц от 5 000 до 10 000 рублей

– для должностных лиц от 25 000 до 100 000 рублей

– для юридических от 200 000 до 500 000 рублей.

Установлены штрафы:

— за уклонение от заключения договора о техобслуживании газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

— за проведение работ по техобслуживанию газового оборудования организацией, которая не имеет статус газораспределительной — для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц от 100 000 до 500 000 рублей.

Напомним основные требования, обеспечивающие безопасное использование газового оборудования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410

Жителям газифицированных квартир необходимо:

• заключить с газораспределительной организацией договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования и ежегодно предоставлять сотрудникам данной организации доступ для проведения техобслуживания;

• следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;

• при выявлении неисправности газового оборудования, при необходимости замены и перемещения газового оборудования обращаться только в специализированную организацию, с которой заключен договор;

• перекрывать кран подачи газа при выходе из дома на длительное время;

• обеспечить достаточное проветривание во время и после использования газовых приборов;

Запрещается:

• самостоятельно устанавливать, заменять, ремонтировать, перемещать газовые приборы, производить самостоятельную газификацию дома, квартиры, дачи и т.п.;

• проводить перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь таких помещений без согласования со специализированными организациями;

• отключать на газовых приборах автоматику безопасности и регулирования;

• пользоваться неисправным газовым оборудованием;

• оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

• допускать к пользованию газовыми приборами малолетних детей;

• использовать газ и газовые приборы не по назначению, (например, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений или сушки белья);

• пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

• перекрывать вентиляционные каналы, а также «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.