Ухтаын нуӧдісны ветеранъяслысь пызанвывса теннис кузя Коми Республикаса первенство.
Паныдасьлісны Ухта, Сосногорск, Печора каръясысь, Луздор, Кулӧмдін да Койгорт районъясысь командаяс.
Каръяс костын вермисны ухтасаяс. Сосногорсклӧн – эзысь, а Печоралӧн – бронза.
Районса командаясысь медся бура петкӧдчисны койгортсаяс. Кулӧмдінса да луздорса шедӧдісны мӧд да коймӧд местаяс.
–Таво мыйлакӧ эз волыны Сыктывкарысь да Емдін районысь зэв ён да опыта командаяс. Но и натӧг ордйысьӧмыс вӧлі сьӧлӧмтӧ ыззьӧдана. Миян ветеранъяс некодлы оз сетчыны, – висьталіс главнӧй судья Александр Боровик.
Тайӧ вермасьӧмсӧ нуӧдісны «Демография» нацпроектлӧн «Спорт – норма жизни» уджтас серти.
<> Гижӧдсӧ дасьтіс Николай Размыслов.