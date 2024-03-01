Издательский дом Коми

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Некодлы оз сетчыны

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Ухтаын нуӧдісны ветеранъяслысь пызанвывса теннис кузя Коми Республикаса первенство.

 

Паныдасьлісны Ухта, Сосногорск, Печора каръясысь, Луздор, Кулӧмдін да Койгорт районъясысь командаяс.

Каръяс костын вермисны ухтасаяс. Сосногорсклӧн – эзысь, а Печоралӧн – бронза.

Районса командаясысь медся бура петкӧдчисны койгортсаяс. Кулӧмдінса да луздорса шедӧдісны мӧд да коймӧд местаяс.

–Таво мыйлакӧ эз волыны Сыктывкарысь да Емдін районысь зэв ён да опыта командаяс. Но и натӧг ордйысьӧмыс вӧлі сьӧлӧмтӧ ыззьӧдана. Миян ветеранъяс некодлы оз сетчыны, – висьталіс главнӧй судья Александр Боровик.

Тайӧ вермасьӧмсӧ нуӧдісны «Демография» нацпроектлӧн «Спорт – норма жизни» уджтас серти.

<> Гижӧдсӧ дасьтіс Николай Размыслов.

Некодлы оз сетчыны

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