Коми готовится к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Мероприятие состоится ровно через месяц – 12 апреля. Прием заявок на участие уже начался. Основные события регионального этапа ярмарки пройдут на площадках Сыктывкара и Ухты.

В Сыктывкаре будут представлены вакансии от работодателей Сыктывкара и других муниципальных образований Республики Коми, в Ухте – вакансии предприятий и организаций Ухты и Сосногорска.

Региональный этап ярмарки 12 апреля пройдет во всех субъектах Российской Федерации. За счет одновременного проведения мероприятия по всей стране у соискателей будет возможность за короткое время в одном месте увидеть лучшие вакансии России, а работодатели смогут предложить сотрудничество соискателям, где бы они ни находились.

Всероссийская ярмарка трудоустройства — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как в своем регионе, так и за его пределами. Ярмарка трудоустройства — это витрина самых привлекательных вакансий в нашей стране. На площадках ярмарки можно будет найти ту работу, которая интересна конкретному соискателю с учетом его жизненной ситуации.

Участниками ярмарки могут стать граждане, которые хотят трудоустроиться или найти более привлекательное место работы, а также студенты, учащиеся и их родители. Формат ярмарки предусматривает презентацию не только работодателей, но и всех возможностей современной государственной службы занятости. На ярмарке будут представлены профориентационные площадки, площадки образовательных организаций, где расскажут о том, как повысить квалификацию или пройти переобучение по востребованной профессии.

Работодателям для участия в ярмарке нужно обратиться в кадровый центр «Работа России» в Сыктывкаре или Центр занятости населения города Ухты. Прием заявок уже идет.

Безработных жителей республики, тех, кто готов изменить свой карьерный трек, а также студентов, школьников и их родителей ждут 12 апреля с 10.00 на площадках ярмарки в Торгово-промышленной палате Республики Коми в Сыктывкаре, в Ухтинском государственном техническом университете на УСК «Буревестник» в Ухте или в ближайшем центре занятости.