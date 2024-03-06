Объявлен всероссийский конкурс «Семья года 2024».

Прием заявок до 22 апреля 2024 года (может варьироваться в зависимости от региона).

Организаторами Всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Всероссийский конкурс «Семья года» – одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. В 2024 году конкурс проводится в девятый раз и популярность его с каждым годом растет, более 4000 семей ежегодно принимают участие в конкурсе.

Участниками конкурса становятся граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей. Особое внимание уделяется участию многодетных семей, молодых пар и жителей сельских территорий.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

«Многодетная семья»

«Молодая семья»

«Сельская семья»

«Золотая семья»

«Семья – хранитель традиций»

Победители конкурса в каждой из номинаций будут награждены грамотами и ценными подарками, которые подчеркнут их вклад в развитие семейных традиций и воспитание детей. Кроме того, лучшие семьи получат шанс принять участие в федеральном этапе конкурса и стать частью почетной книги «Семья года. Россия. 2024 год», что станет символом их вклада в укрепление семейных ценностей на всенародном уровне.

Положение конкурса: читать.

Сайт конкурса: https://fond-detyam.ru/sobytiya-fonda/vserossiyskiy_konkurs_semya_goda/17619/