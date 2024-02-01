Аскиа луныс – томулов сайын

Сыктывкарын сигӧртісны медиапроект
Кольӧмвося октябрсянь таво январӧдз Коми Республикаса госслужба академия «Академия развития личностных компетенций» котыркӧд ӧтув нуӧдіс «Будущее Zа молодёжью» уджтас. Проектсӧ збыльмӧдісны Коми Республикаса юралысьлӧн грант весьтӧ да регионса экономика министерство отсӧгӧн. Велӧдчан куим сессияӧ пырӧдчисны регионса муниципалитетъясысь 7-11 классын велӧдчысьяс.
Медиа боксянь тӧдӧмлунсӧ босьтісны Сыктывкарысь, Ухтаысь, Сосногорскысь, а сідзжӧ Кулӧмдін, Кӧрткерӧс, Сыктыв, Сыктывдін, Луздор, Емдін да Чилимдін районъясысь ныв-зон. Найӧ велӧдчисны «Журналистика», «Создание видеоконтента», «Создание дизайнерских продуктов», «Ведение социальных сетей» нырвизьясын. Томуловкӧд уджалісны журналистъяс, дизайнеръяс, рекламщикъяс, видеограф-фотографъяс, SMM специалистъяс.
Велӧдчигас ныв-зон дасьтісны 60-ысь унджык медиапродукт – видеоролик, серпас, статья. Ставыс тайӧ йитчӧма чужан му дорӧ муслун темаӧн.
Таысь кындзи велӧдчысьяс лӧсьӧдісны асланыс муниципалитетлы либӧ школалы ӧтуввезйын томулов группа да заводитісны йӧзӧдны сэні медводдза снимок-гижӧдъяс.
Медиапроектсӧ сигӧртан лунӧ миян странаын пасйисны Ленинград фашист блокадаысь мездӧмсянь 80 во. Тайӧ пасыслы ныв-зон и сиисны «выпускнӧй» уджсӧ. Велӧдчысьяс нёль часӧн дасьтісны петкӧдчӧмъяс – видео да доклад, а сэсся дорйысисны жюри водзын. Найӧ висьтасисны Таня Савичева, асланыс рӧдвуж-фронтӧвикъяс, Ленинградса музей-галереяысь экспонатъяс дзебӧм-мездӧм йылысь.
– Кадыс дасьтысьнысӧ вӧлі этша да, гашкӧ, эг дзик шыльыда петкӧдчӧ, –пасйисны уджтасӧ пырӧдчысьяс. – Но ми помалам на ассьыным доклад-видеосӧ. Чайтам, наӧн позяс вӧдитчыны школаын внекласснӧй занятиеяс дырйи.
Сідзжӧ ныв-зон асьныс донъялісны ӧта-мӧдыслысь нёль тӧлысьӧн вӧчӧм уджъяссӧ. И сідз, «Видео» нимпасын медбур роликӧн томулов шуисны Ю.А.Спиридонов нима искусство гимназияын велӧдчысь Виктор Кутькинлысь. Медбур гижӧдӧн – Кулӧмдін районса Пожӧгысь Татьяна Ильиналысь статья, а дизайнер медмича серпас вӧчӧма Сыктыв районса Визинысь Мария Пунегова.
– Тайӧ каднас ми лоим ас йӧзӧн. Ми, верстьӧ, нимкодясим медиаын тіян медводдза воськовъясӧн, вермӧмъясӧн. Быдӧн тіян пӧвстысь – кодзув! – шыӧдчис велӧдчысьяс дорӧ проектсӧ нуӧдысь Анна Лушкова. – Гашкӧ, онӧ ставныд лоӧй журналистъясӧн ли фотографъясӧн, но ӧнія олӧмыс быд боксянь петкӧдчӧ интернетын да, тайӧ тӧдӧмлуныс век жӧ тіянлы ковмас.
Коми Республикаса госслужба академияысь юӧр серти дасьтіс Ирина Терентьева.