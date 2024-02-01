Мунны оз ков кольччыны

Чутіксӧ быдӧн пуктӧ ачыс

Быдӧн кӧсйӧ, медым сылӧн чужан сикт-грезд йылысь гаралісны сӧмын бурӧн, ошкӧмӧн. Мед олӧмыс сэні пыр пуис, а керка-овмӧсыс содіс. И чужанінсӧ сӧвмӧдӧм, йӧзлысь олӧмсӧ бурмӧдӧм вӧсна кывкутӧны сиктса веськӧдлысьяс да администрация. На сайын и лымйысь туй весалӧм, и улич югзьӧдӧм, и гаж-уджтас вылӧ сьӧм корсьӧм-урчитӧм…

Татшӧм кывкутана уджӧ тшӧкыдджыкасӧ босьтчӧны ыджыд опыта йӧз. А со Изьва районса юрсиктӧн веськӧдлысьнас куим во сайын бӧрйисны 27 арӧса Бернат Георгиевич Сметанинӧс.

– Бернат Георгиевич, кӧні ті босьтінныд тӧдӧмлун?

– 2015 воын петі Вяткаса канму университетысь инженер-энергетикӧн. Дзик пыр вои чужан Изьваӧ, инаси уджавны шӧр больничаӧ. Недыр мысти вуджӧдчи районса администрацияӧ веськӧдлыны ЖКХ юкӧнӧн. Тайӧ нырвизяс зіли вит во, а 2021 воын вӧзйи ачымӧс Изьва сиктса юралысьӧ. Окота вӧлі збыльмӧдны тані ассьым мӧвпъясӧс, пуктыны пай чужанін сӧвмӧм-дзоридзалӧмӧ.

– Мый шуисны сиктса йӧз, кор татшӧм кывкутана должносьтсӧ сетісны 27 арӧса зонлы?

– Сиктса юралысьӧс ӧта-мӧд пӧвстсьыс бӧрйӧны 10 депутат. Ме сы кадӧ депутаталі нин да тшӧтш пырӧдчи «ордйысьӧмас». Кодсюрӧ, дерт, полыштісны-майшасисны том мортӧс бӧрйӧмысь. Но унджыкӧн вочаалісны менӧ лючки-бура, ӧд тӧдісны ЖКХ юкӧнын уджӧс.

– Кутшӧм сьӧкыдлунъяс тіян вӧліны выль нырвизьын?

– Медводдза во джынсӧ ме удж вылысь эг и петавлы, «пажын» кывтӧ вунӧдлі. Ковмис лыддьыны-туявны уна оланпас, шуӧм-индӧд. Эз вӧв кокни и воны ӧти кывйӧ войтыркӧд. Воясӧн чукӧрмӧм мытшӧдсӧ ӧтчыдӧн он бырӧд: колӧ кад, сьӧм да закон боксянь стӧчлун. Кызвын гӧрӧдыс йитчӧма туйӧн – мукӧдлаас сійӧ дзик абу. Таво «Народнӧй бюджет» весьтӧ югзьӧдам уличаяс, гожӧмнас нин, эскам, тайӧ мытшӧдсӧ дзикӧдз разям. Уджыс сиктад пыр тырмымӧн – лым весавны, пӧжарнӧй водоёмъяс колана ногӧн видзны, олӧм бурмӧдны…

– Изьваын зэв водзмӧстчысь том йӧзлӧн сӧвет. Дыр-ӧ сійӧ уджалӧ?

– Талун том войтыр корсьӧны бурджык олӧм да вуджӧны овны карӧ. А мыйла эськӧ не видлыны вӧчны «бурджыксӧ» чужанінын? Менам бӧрйысьӧмводзвывса программаын вӧлі мог котыртны томулов сӧвет. Мед эськӧ тайӧ котырыс ас вӧзйӧм-уджӧн лэптіс сиктса олӧм тшупӧдсӧ, ӧтувтчӧмӧн бырӧдіс мытшӧдъяс. Могсӧ збыльмӧдім: томулов сӧвет талун пӧртӧ олӧмӧ гранта уджтасъяс. Котырыс – юрлицо, да та боксянь кабала уджыс унакодь. Но став отчётсӧ ас вылас босьтіс сиктса администрация, мед сӧветӧ пырысьяслы колис сӧмын творчествоа юкӧныс. Сӧмын сет том мортыдлы би киньсӧ – сэтшӧм удж пестас!

– Кутшӧм проект артмис нин збыльмӧдны?

– Кольӧм воӧ, шуам, сиктлы шедӧдім 900 сюрс шайт: гижим вит гранта проект, на лыдысь кыкыс вермис.

Медводдзаыс – «Школа ответственного хозяина». Унаӧн дӧзьӧртӧг лэдзӧны поннысӧ сиктӧ. Нёль кокаясыд курччалӧны йӧзсӧ, асьныс веськалӧны машина улӧ… Лӧсьӧдім найӧс гуляйтӧдӧм улӧ торъя ин. А ветеринар Екатерина Семяшкина велӧдӧ кӧзяевасӧ вӧчны пон паспорт, висьтавлӧ, мыйӧн позьӧ вердны, кутшӧм прививка вӧчны нёль кока ёртлы. Гожӧмнас профессиональнӧй кинолог-грумер Зоя Левчукова тӧдмӧдас сиктсаясӧс пон дрессураӧн.

Такӧд тшӧтш гранта сьӧм весьтӧ лӧсьӧдам сквер. Сиктын прӧст кадтӧ кыпыда колляланіныс этша. Скверын лэптам спорт да ворсан площадкаяс, лӧсьӧдам-бурмӧдам туйяс, сувтӧдам лабичьяс. И бать-мам кутасны тренируйтчыны, и челядьыс ворсасны-ислаласны. Тӧлӧдзыс дасьтім нин инсӧ: весалім ёгысь да баддьысь, вайим лыа. Гожӧмнас уджсӧ помалам. Ок, и лӧсьыд лоӧ!

– Бернат Георгиевич, ті неважӧн воинныд «Школа мэров» уджтас вылысь. Мыйсяма тайӧ проект да кыдзи сэтчӧ веськалінныд?

– Тайӧ кар-сиктса юралысьяслы да найӧс вежысьяслы ставроссияса модульнӧй программа. Эм кык поток, ме велӧдча мӧдас. Мекӧд тшӧтш – 81 морт, Россияса субъектъясысь ӧти пырӧдчысьӧн.

Видлыны ачымӧс тайӧ уджтасас вӧзйисны Коми Республикаса юралысьлӧн администрациясянь. Лыдди положенньӧсӧ – ставыс кажитчис. Но пыр и гӧгӧрвои: веськавны сэтчӧ абу кокни, оз быдӧнӧс босьтны. Вочавидзи 200 психология юалӧм вылӧ, гижи кык минута видеоролик да шыӧдчи конкурсас. А вочакывйыс некыдз эз лок. Но, мися, эз босьтны, буракӧ… Сэсся во помланьыс котыртысьясыс гижисны – корисны велӧдчыны Москваӧ!

– Кутшӧм «урокъяс» тайӧ школаас?

– Ми велӧдчам туявны-донъявны мытшӧдсӧ быд боксянь, аддзыны выль петан туй. Миянӧс велӧдӧны федеральнӧй тэчасъясын уджалысьяс: президентлӧн администрацияысь Сергей Кириенко, лыдпаса йитӧд сӧвмӧдӧм кузя министр Максут Шадаев, стрӧитчӧм да ЖКХ министерствоӧн веськӧдлысьӧс вежысь Константин Михайлик…

Зэв интереснӧй «Спасатель» ворсӧм миянлы нуӧдісны Улыс Новгородын. Кыдзи тӧдса, тайӧ карас медбура ладмӧдӧма корсьысян-мездысян уджсӧ. Оланпас серти кӧ видзӧдлыны, ни МЧС, ни полиция тырвыйӧ оз кывкутны вошӧм мортсӧ аддзӧмысь. Миян республикаын тайӧ уджсӧ нуӧдӧ «Лиза Алерт» котыр.

Программаӧ пырӧдчысьяслы сетісны мог: корсьны лымъя вӧрысь быттьӧкӧ вошӧм да доймӧм мортӧс. Быд группалы отсасис волонтёр: велӧдіс миянӧс корсьысигӧн вӧдитчыны компас-картаӧн, колана ногӧн юӧртны мукӧдыслы аддзӧм-вӧчӧмтор йывсьыс. Мортсӧ аддзим, кӧрталім «доймӧм» коксӧ да петкӧдім вӧрысь. Ставыс артмис!

– Мый бурсӧ сетіс тіянлы программаыс?

– Медся тӧдчанаыс – отсаліс тӧдмасьны выль йӧзкӧд, ладмӧдны йитӧдъяс. Ме верма шыӧдчыны кутшӧмкӧ юалӧмӧн тӧдысь, опытаджык йӧз – карса юралысьяс, министръяс – дорӧ. Дерт, школа сетіс озыр, пыді, менам уджын колана тӧдӧмлун. Сійӧ вочасӧн вежӧ видзӧдластӧ, восьтӧ оласног, быдлунъя мытшӧд-дзуг вылӧ синтӧ. Зэв ёна виччыся нӧшта нёль велӧдчан модульсӧ.

– Кутшӧмӧн ті аддзанныд чужан Изьваныдлысь аскиа лунсӧ?

– Стӧча верма шуны, мый сійӧ таво нин лоас югыдджыкӧн. Сиктнымлӧн зэв озыр культура да историяыс. Сыӧн окота тӧдмӧдны оз сӧмын Комиын, но и Россияса уна пельӧсын олысьясӧс. Медым тані сӧвмис туризм, колӧ зіля уджавны и мукӧд нырвизьын – ЖКХ-ын, стрӧитчӧмын, туй лӧсьӧдӧмын, маршрут бурмӧдӧмын. Мэр школаын босьтӧм тӧдӧмлунӧн кута вӧчны Изьванымӧс ветлысь-мунысьяслы ышӧданаӧн. Радейтӧй да пыдди пуктӧй аймунытӧ, медым быдӧнлы сэні овсис долыда да шудаа!

Элина Шлопова.

Снимокъясыс Бернат Сметанинлӧн да Изьваса томулов сӧветысь.