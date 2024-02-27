4 марта 2024 года стартует конкурсный отбор участников на образовательный поток «Стратегические коммуникации» для создателей стратегических медиапроектов: продюсеров, сценаристов, режиссеров и руководителей медиапроектов.

Для участия в отборе необходимо осуществить три этапа: заполнить заявку, пройти анкетирование и выполнить задание до 29 марта 2024 года на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф.

Старт обучения – лето 2024 года, точные даты будут сообщены кандидатам, успешно прошедшим отбор.

Регистрация на Программу и подробная информация об условиях участия представлены на платформе: https://мастерскаяновыхмедиа.рф/

После завершения программы выпускники становятся частью сообщества «Мастерской новых медиа».

Программа подготовки кадров в области медиакоммуникаций «Мастерская новых медиа» реализуется АНО «Россия страна возможностей» в рамках мастерской управления «Сенеж» при участии АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы».