Начался прием заявок на 5-й Юбилейный международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Фотоконкурс проводит «Интернациональный союз женщин» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России. Заявки на участие принимаются с 31 января по 1 сентября 2024 года.

Конкурс направлен на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, стран СНГ и зарубежья, а также на создание уникальной площадки для сплочения народов через представление национального костюма.

В этом году, помимо фотоконкурса, впервые введена номинация «Конкурс колыбельной песни на родном языке», цель которой – познакомить с культурным богатством и самобытностью различных народов через песни.

Конкурс открыт для всех желающих, без возрастных ограничений. Участниками могут быть семьи, включая мам, детей, пап, бабушек, дедушек и других родственников.

Номинации:

— «Фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» – 200 Финалистов и 50 Победителей. Каждый участник может представить на конкурс одну фотографию в национальных костюмах.

— «Вокальный конкурс «Колыбельная песня на родном язык»-50 Финалистов и 20 Победителей. Продолжительность песни не должна превышать 5 минут (один концертный номер). Солисты представляют один концертный номер продолжительностью не более 4 минут.

Подведение итогов и награждение победителей запланированы на сентябрь 2024 года. Победителей и финалистов ожидают ценные призы и дипломы, подтверждающие участие и достижения в конкурсе.

Сайт конкурса: https://www.ethno-photo.com/

Положение: https://www.ethno-photo.com/?page_id=78