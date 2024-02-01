Афганистан. Ог вунӧдӧй!

Февраль 14 лунӧ Коми Республикаса Национальнӧй библиотекаын воссис «Афганистан. Мы помним!» выставка. Сэки жӧ нуӧдісны мужество урок, кытчӧ волісны воин-интернационалистъяс.

Выставкасӧ дасьтыны отсаліс Комиын Афганистанса ветеранъяслӧн котыр.

Сиӧма сійӧс Афганистанысь сӧветскӧй войска петкӧдӧмсянь 35 во тырӧмлы.

Тані позьӧ видзӧдавны салдат паськӧм-эмбур, рӧдвужыслы налысь письмӧяс, войнакӧд йитчӧм мукӧд экспонат.

Колӧ пасйыны, Афганистанса война вывсянь письмӧыс – абу сӧмын кабалаын гижӧд. Тайӧ – салдат да сылӧн рӧдвуж-матыссаяс костын топыд йитӧд.

Письмӧясас салдатъяс гижӧны, кутшӧма гажныс бырӧ чужан вӧр-васьыс, кутшӧм ёна радей-тӧны матыссаяссӧ, а сідзжӧ мӧвпалӧны аскиа лун йылысь. И быдӧн на пиысь донъялӧ олӧмсӧ кыдз салдат.

Выставкаса став небӧгыс – документальнӧй да художествоа висьтъяс на йылысь, кодъяс воюйтісны мирнӧй кадӧ да видзисны-дорйисны странанымӧс суйӧр сайын кыдз воин-интерна- ционалистъяс.

Выставканас позяс тӧдмасьны февраль помӧдз.

<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина МИКУШЕВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.